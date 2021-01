Jeep Grand Cherokee L 2021 : avec trois rangées de sièges!

En ce début de nouvelle année, Jeep entame le dévoilement d'une nouvelle génération du Grand Cherokee avec une variante à trois rangées de sièges: le Jeep Grand Cherokee L 2021.

Selon le constructeur, de nombreux clients ont demandé cet ajout d'espace pour des passagers supplémentaires dans l’habitacle. Ces derniers pourront donc désormais opter pour cette disposition prisée des familles.

L’arrivée de cette troisième rangée a évidemment nécessité un agrandissement du véhicule, qui est désormais plus long. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette nouvelle version L ne dérive pas du Jeep Grand Wagoneer 2022 qui a été présenté récemment. En effet, ce dernier possède un châssis en échelle (body on frame) tandis que le Grand Cherokee L repose sur une nouvelle plateforme monocoque.

Un produit plus haut de gamme

Selon Christian Meunier, le Président de Jeep, le nouveau Grand Cherokee L se veut plus « Premium », avec des équipements de luxe et de sécurité améliorés. On le voit avec un intérieur beaucoup plus cossu, dont le design s’est passablement modernisé.

FCA annonce une qualité de finition en nette hausse ainsi qu’un équipement enrichi. Parmi les plus notables, on peut citer une suspension pneumatique contrôlée électroniquement, des sièges massants, une climatisation où chaque zone possède son propre réglage, tous les équipements de sécurité active y compris la vision nocturne, et même du bois véritable!

Photo: Jeep

Une version hybride, mais pas tout de suite

Pour motoriser le Grand Cherokee L, on retrouve deux blocs bien connus chez FCA : le V6 Pentastar et le V8 Hemi de 5,7 litres. Sous le capot de ce nouveau VUS, le bloc à six cylindres développe 290 chevaux et 257 lb-pi de couple. De son côté, le V8 propose 357 chevaux et 390 lb-pi ainsi qu'une capacité de remorquage de 7 200 livres (6 200 lbs pour le V6). Les deux moteurs sont associés à une transmission automatique qui compte huit rapports.

Jeep a également confirmé au Guide de l'auto qu'une variante hybride rechargeable du Grand Cherokee sera également proposée ultérieurement. Le Grand Cherokee 4xe suivra ainsi les traces du Jeep Wrangler, dont la la variante 4xe est attendue au cours des prochains mois.

Du côté du rouage intégral, Jeep se devait d’être fidèle à sa réputation et a donc monté un système annoncé comme très efficace. En plus du système de base qui est un rouage intégral assisté électroniquement, il est possible d’opter pour un système optionnel qui compte deux gammes (haute et basse) pour les clients qui souhaitent de meilleures capacités hors route.

Enfin, il est aussi possible d’ajouter un différentiel à glissement limité sur l’essieu arrière ainsi qu’un contrôle électronique encore plus évolué de la traction, le véhicule pouvant même anticiper certaines actions pour améliorer la réponses de ses différents paramètres.

Photo: Jeep

Un système multimédia paramétrable

Livré avec le nouveau système Uconnect5, le nouveau Grand Cherokee L dispose d'une connectivité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Annoncée comme nettement plus rapide que le Uconnect actuel, cette nouvelle version inclut aussi la communication avec Amazon Alexa pour commander des choses à la maison ainsi que des commandes vocales plus efficaces. L’écran du modèle de base mesure 8,4 pouces, tandis que le modèle optionnel monte à 10,1 pouces.

Enfin, il est désormais possible de déterminer des profils personnalisés, mais surtout de déplacer les différents menus pour les disposer selon ses goûts sur l'écran central. Le système de FCA faisait déjà partie des plus intuitifs, la possibilité de le personnaliser devrait logiquement encore améliorer l’expérience vécue à bord.

Selon FCA Canada, le nouveau Jeep Grand Cherokee L sera en vente chez les concessionnaires au printemps ou à l'été 2021 à un tarif qui n’a pas encore été communiqué. Un Grand Cherokee de nouvelle génération à cinq passagers arrivera également plus tard en 2021, de même que la variante hybride rechargeable 4xe.