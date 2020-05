Uconnect 5 : le futur arrive chez FCA

Quelques mois après avoir fait la présentation de Uconnect 5, sa nouvelle génération de système d’invodivertissement, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s’apprête à intégrer ce système dans certains de ses véhicules.

Le Guide de l’auto s’est entretenu avec une équipe d’experts de FCA afin d’en apprendre davantage sur ce qui s’en vient.

Une consultation plus facile

« C’est la Chrysler Pacifica qui sera le premier modèle à adopter Uconnect 5 dès cet automne », nous a confirmé Jin Palmer, cheffe de la division de l’infodivertissement chez FCA. Ce système fera ensuite son apparition au sein des sept marques du constructeur italo-américain (Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, Alfa Romeo, Fiat et Maserati).

Déjà apprécié des consommateurs et réputé pour sa convivialité, Uconnect n’avait pas besoin d’une révolution majeure. Cependant, l’équipe de développement de FCA sentait le besoin de le faire évoluer afin qu’il demeure au goût du jour.

Avec Uconnect5, on présente donc une technologie cinq fois plus rapide avec une image trois fois plus haute en résolution. Construit à partir du système d’exploitation Android, Uconnect pourra aussi être connecté au réseau 4G et permettra une utilisation de commandes vocales via le système Alexa du géant Amazon. Les voitures connectées au réseau pourront également bénéficier de mises à jour à distance, sans que le consommateur ait à se rendre chez son concessionnaire.

Selon Vince Galante, chef de design pour l’expérience utilisateur chez FCA, la facilité d’utilisation était au cœur de toutes les discussions au cours du développement de cette nouvelle génération de Uconnect.

En plus de présenter un affichage plus épuré, Uconnect 5 limite les changements de menus via l’écran tactile en intégrant davantage d’informations à l’écran principal. Dans le haut de l’écran, une barre permanente intégrant notamment les commandes de climatisation et les sièges chauffants permettra aux conducteurs de paramétrer les réglages du véhicule plus rapidement. « Auparavant, il fallait passer par le menu de la climatisation pour activer les sièges chauffants, et ça n’avait pas à être aussi compliqué », estime M. Galante.

La connectivité aux applications Android Auto et Apple CarPlay sera facilitée par l’ajout d’une fonction sans fil. On pourra également connecter deux téléphones simultanément.

Photo: FCA

Sécurité au volant

Lorsqu’il est question des systèmes d’infodivertissement modernes dans les véhicules, le sujet de la sécurité au volant est inévitable.

Alors que l’on interdit aux automobilistes de consulter leur téléphone lorsqu’ils conduisent, les constructeurs automobiles continuent d’intégrer des écrans de plus en plus imposants à bord...

Une étude de l’Université de l’Utah commandée par l’Association américaine des automobilistes (AAA) démontrait d’ailleurs récemment de façon claire cette problématique. Des experts ont analysé 30 systèmes d’infodivertissement offerts sur des véhicules vendus en Amérique du Nord et en sont venus à la conclusion qu’aucun de ces systèmes n’a été considéré comme sécuritaire. Pire encore, 23 d’entre eux requièrent un niveau d’attention « élevé » ou « très élevé ».

« On travaille toujours pour améliorer la sécurité de nos systèmes », assure Vince Galante, qui explique que son équipe travaille avec plusieurs outils afin de bien calculer le temps où les yeux doivent quitter la route pour faire effectuer des commandes à partir de l’écran tactile.

M. Galante estime qu’un système plus facile à utiliser et à consulter permettra vraisemblablement de conserver l’attention du conducteur sur la route.

Le développement des commandes vocales est également une avenue que plusieurs constructeurs semblent vouloir emprunter, et FCA n’y fait pas exception. Grâce à un partenariat avec Alexa d’Amazon, les véhicules équipés de Uconnect5 bénéficieront d’une intelligence artificielle à bord qui devrait grandement faciliter l’interaction parfois laborieuse entre l’humain et la machine.

« Vous n’aurez qu’à dire : Alexa, emmène-moi à la maison, et le système de navigation affichera le parcours pour retourner à votre domicile », explique Jin Palmer, ajoutant qu’il sera possible de contrôler certains paramètres du véhicule à distance à partir de la maison via une borne Alexa.

Bien entendu, il faudra que le véhicule soit muni d’une connexion 4G optionnelle pour que ces fonctionnalités soient disponibles. Pour les autres, FCA assure avoir peaufiné le système de commande vocale interne propre à Uconnect.

Photo: FCA

À l’horizontale ou à la verticale?

Au cours des dernières années, on a vu quelques constructeurs changer la disposition de leurs écrans tactiles pour passer à un mode vertical. Tesla a ouvert le bal avec sa berline Model S, et d’autres ont suivi, comme l’ensemble des modèles de Volvo, la Subaru Legacy et le Ram 1500.

Pourrions-nous voir cette configuration dans d’autres modèles de FCA au cours des années à venir? « Ça dépend vraiment du véhicule, analyse Vince Galante. Avec le Ram, nous avions une bonne hauteur dans l’habitacle, ce qui nous a permis de travailler à la verticale », poursuit-il, ajoutant qu’il n’est pas impossible de répéter l’expérience ailleurs dans l’alignement de FCA. « Nous utiliserons une variété de configurations différentes [dans le futur] », laisse-t-il entrevoir.