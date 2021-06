De nombreux véhicules Jeep et Dodge inondés avant d'être expédiés

La pluie forte qui s’est abattue sur la région de Detroit dans les derniers jours a causé des dégâts à bien des endroits et les constructeurs automobiles sont affectés.

Une cour remplie de véhicules prêts à être expédiés chez les concessionnaires a été transformée en lac près de l’usine Jefferson North de Stellantis. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent l’ampleur de l’inondation, qui va jusqu’à la hauteur des toits dans certains cas.

Bien que le constructeur n’ait pas confirmé le nombre exact de véhicules touchés ni leur identité, il mentionne que l’endroit en question sert à entreposer temporairement des Jeep Grand Cherokee et Grand Cherokee L, des Dodge Durango, Charger et Challenger ainsi que des camionnettes.

