Jeep Grand Cherokee : acheter maintenant ou attendre le prochain modèle?

Je prends ma retraite au printemps prochain, et je prévois m’acheter une nouvelle voiture pour fêter ça. J’ai toujours voulu un Jeep Grand Cherokee, mais j’ai vu qu’il allait être renouvelé pour l’année 2022. Ma question, considérant que je voulais probablement acheter usagé d’un an ou deux, est-ce que je peux procéder à l’achat, ou serais-je mieux d’attendre le modèle 2022?

----------------------

Bonjour Guy,

Tout d’abord, le Grand Cherokee étant un VUS relativement dispendieux, si vous êtes satisfait avec un modèle d’occasion avec un an ou deux d’usure, allez-y avec ça! Vous vous éviterez de perdre trop de valeur.

Maintenant, la véritable question demeure : on y va avec la génération actuelle ou on attend la prochaine? Bien entendu, personne n’a pu essayer le Grand Cherokee 2022. Cela dit, on sait que FCA ne viendra pas bousiller une formule gagnante en changeant trop de choses, On s’attend donc à une amélioration globale du produit, avec des modifications esthétiques, des améliorations mécaniques et un dynamisme de conduite peaufiné.

Même s’il date un peu, le Grand Cherokee actuel est des plus compétent, et ce, peu importe la version pour laquelle vous optez.

Tout ça pour dire que si vous tenez à avoir un véhicule dernier cri, attendez. Sinon, le Grand Cherokee actuel est parfait pour vous.

Si vous cherchez un bon Grand Cherokee d’occasion, vous trouverez de bonnes affaires ici!

En vidéo: le Jeep Grand Cherokee 2005 est-il un bon véhicule?