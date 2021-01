Jeep Grand Cherokee L 2021 : cinq choses à savoir

Une nouvelle génération du Jeep Grand Cherokee est à nos portes. Jeep entame le dévoilement de ce nouveau modèle avec le Grand Cherokee L, une variante allongée qui permettra d’intégrer une troisière rangée de sièges.

Voici cinq choses à savoir à propos du Jeep Grand Cherokee L 2021.

Six ou sept passagers

Selon le constructeur, de nombreux clients ont demandé l’ajout d’une troisième banquette dans l’habitacle du Grand Cherokee pour accommoder les familles. C’est maintenant chose faite! De série, le Grand Cherokee L pourra accueillir six passagers - sept si l’on choisit l’option d'une banquette à la deuxième rangée.

Pour faciliter l’accessibilité des passagers bord, Jeep a augmenté l’ouverture des portières arrière de 64°. De plus, les sièges de la deuxième rangée sont coulissants et peuvent se replier complètement à plat. Quant aux sièges de la troisième rangée, ils peuvent également être rabattus à plat, mais séparés 50/50.

En termes de commodités, les utilisateurs de la deuxième rangée peuvent avoir des sièges chauffants (de série dans les versions Limited et plus) et même des sièges ventilés grâce à l’ensemble Summit Reserve.

Photo: Jeep

Deux moteurs au menu

Comme les autres variantes du Grand Cherokee, le L continuera de faire appel à des motorisations bien connues chez Jeep. En entrée de gamme, le V6 Pentastar de 3,6 litres génère 290 chevaux et 257 lb-pi. Pour aider à la consommation d’essence, le moteur sera équipé de série avec la fonction Arrêt/démarrage qui a d’ailleurs été améliorée. Cette motorisation permettra une capacité de remorquage de 6 200 lb (environ 2 812 kg).

Si ce n’est pas assez à votre goût, sachez qu’il sera possible d’opter pour un moteur V8 5,7 litres qui développe 357 chevaux et 390 lb-pi de couple. Celui-ci pourra désactiver jusqu’à quatre de ses cylindres lorsque le moteur n’est pas sollicité. Étant plus puissant, la capacité de remorquage monte à 7 200 lb (environ 3 266 kg).

Les deux motorisations seront couplées à des rouages intégraux ainsi qu’à la transmission TorqueFlite à huit rapports.

Photo: Jeep

(4x4) x3

Un Jeep sans 4x4 ne serait pas un vrai Jeep. En fait, le constructeur propose trois systèmes différents en fonction des versions choisies. Les trois systèmes sont équipés d'une boîte de transfert active pour améliorer la traction en déplaçant le couple vers la roue la plus adhérente.

Quadra-Trac I est une boîte de transfert active à une vitesse. Lorsqu'un patinage de roue est détecté, jusqu'à 100% du couple disponible est instantanément acheminé vers l'essieu avec le plus de traction.

La boîte de transfert active à deux vitesses du Quadra-Trac II avec réduction de rapport de gamme basse utilise l'entrée de plusieurs capteurs dans le véhicule pour régler de manière préventive la répartition du couple.

Le Quadra-Drive II emploie une boîte de transfert active à deux vitesses et le eLSD arrière. Le système est disponible sur l’Overland avec l’ensemble Road et de série sur les modèles Summit.

Finalement, il sera possible d’opter pour une suspension à air Quadra-Lift.

Photo: Jeep

Technophile

Le Jeep Grand Cherokee L offre plus de 110 fonctions d’aide et sécurité à la conduite. Parmi celles-ci, on retrouve la caméra 360° (en option pour les Limited et Overland, de série pour le Summit), l’affichage tête haute, l’assistance au stationnement parallèle et perpendiculaire (Summit), un rétroviseur numérique ainsi qu’une caméra de vision nocturne (Overland et Summit).

Le système d’infodivertissement sera servi par la nouvelle génération de Uconnect. Ce dernier permet notamment la fonctionnalité d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil, le Wi-Fi 4G LTE et la communication avec Amazon Alexa. Le système Uconnect 5 pourra d’ailleurs être utilisé grâce à un écran central de 8,4 pouces ou 10,1 pouces (en option). Le poste de commande remplacera les cadrans analogiques par un écran de 10,25 pouces.

Photo: Jeep

Nouveau châssis

Afin d’accueillir plus de passagers, Jeep a dû revoir les dimensions de son VUS ainsi que son châssis. Parmi ces modifications, on note entre autres une voie élargie de 36 mm et l’utilisation exhaustive d’aluminium pour alléger le véhicule.

Le Grand Cherokee L est composé à plus de 60% d'acier avancé à haute résistance pour favoriser la ductilité et l'absorption d'énergie. De plus, le manufacturier a perfectionné son système de suspension à air et a intégré un boîtier moteur avec un renfort de tour d’amortisseur qui améliore la rigidité latérale locale de 125%, pour n’en nommer que quelques-uns.

Finalement, l'essieu avant est boulonné directement au moteur pour permettre une meilleure gestion du bruit, des vibrations et de la dureté.

Selon FCA Canada, le nouveau Jeep Grand Cherokee L sera en vente chez les concessionnaires au printemps ou à l'été 2021 à un tarif qui n’a pas encore été communiqué. Un Grand Cherokee de nouvelle génération à cinq passagers arrivera également plus tard en 2021, de même que la variante hybride rechargeable 4xe.