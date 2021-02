Les Jeep Cherokee et Grand Cherokee pourraient devoir changer de noms

On imaginerait mal la gamme de Jeep sans le Grand Cherokee et, dans une moindre mesure, son petit frère, le Cherokee. Pourtant, c’est ce qui risque d’arriver si la rectitude politique force la compagnie à leur trouver des remplaçants.

Il n’est pas question ici des véhicules en soi, mais plutôt de leurs noms à consonance autochtone.

Selon le chef de la nation Cherokee aux États-Unis, Chuck Hoskin Jr., il est temps pour Jeep de s’en départir après quelque 45 ans. « Je suis sûr que c’est bien intentionné, mais le fait d’avoir notre nom collé sur un véhicule ne nous honore pas, a-t-il déclaré au site Car and Driver.

Il souhaite plutôt que les gens se renseignent sur le rôle de la nation Cherokee, son histoire, sa culture et sa langue et qu’ils aient un véritable dialogue avec les peuples autochtones reconnus au sujet de l’appropriation culturelle.

Hoskin Jr. croit que les compagnies et les équipes sportives d’aujourd’hui doivent cesser d’utiliser des noms, des images et des mascottes d’inspiration autochtone pour leurs produits.

Il fait bien sûr référence à des équipes comme les Indians de Cleveland au baseball et les Redskins de Washington au football, qui ont récemment décidé d’abandonner leurs noms. Plus près de chez nous, c’est le cas aussi des Eskimos d’Edmonton et des Redmen de l’Université McGill. Ces derniers ont été rebaptisés « Redbirds ».

Jeep, qui revendique également des appellations telles que Comanche et Mojave, s’est toujours défendue d’avoir fait des choix de manière réfléchie et non péjorative à l’endroit des Premières Nations, mais le contexte actuel n’est plus le même. C’est d’ailleurs la première fois que la nation Cherokee demande publiquement et officiellement à Jeep d’utiliser d’autres noms.

Pensez-vous que les Jeep Cherokee et Grand Cherokee devraient changer de noms? Que suggèreriez-vous à la place?

