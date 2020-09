Le Jeep Grand Wagoneer est de retour et il est rempli de gadgets

Dans le but de faire sa place dans un créneau plus haut de gamme, Jeep a levé le voile sur son nouveau Grand Wagoneer, un VUS à sept passagers qui aura le mandat de rivaliser avec des modèles de prestige.

Avec le Grand Wagoneer – un nom que Jeep va chercher dans son riche héritage – , on vise des acheteurs qui seraient autrement intéressés par des modèles comme le Cadillac Escalade ou même le Land Rover Range Rover.

Ce n’est qu’un concept… pour l’instant

Précisons d’entrée de jeu que pour le moment, ce véhicule est un concept. De ce que l’on sait, le Grand Wagoneer de production sera probablement vendu comme modèle 2022, avec une date de sortie vers la fin de l’été prochain. Ce que vous voyez sur les photos est bien entendu assujetti à des changements. Cela dit, il convient de préciser qu’il s’agit d’un concept qui semble près d’être mis en marché. Autrement dit, la version de production risque fort bien de ressembler à ça.

Quoi qu’il en soit, le Jeep Grand Wagoneer de nouvelle génération se veut une interprétation moderne de ce qu’ont été les Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer du passé, c’est-à-dire un véhicule conçu pour transporter plusieurs personnes dans le luxe et le confort.

Photo: Jeep

Si l’on s’attarde au style du véhicule, on reconnaît surtout l’esthétique Jeep moderne, avec des lignes s’apparentant à celles du Grand Cherokee, et, étonnamment, à celles du Renegade. À l’avant, on aperçoit une grande barre aux DEL qui éclaire le devant du véhicule, d’un côté à l’autre.

L’habitacle, dont les matériaux semblent de qualité appréciable, risque de ne pas plaire à tout le monde tellement il y a d’écrans! Ces derniers remplacent les cadrans ainsi que les commandes physiques reliées à la ventilation et aux commodités. Il y a même des écrans pour les passagers à l'avant et à l'arrière! Eh oui, ceux-ci pourront consulter les cartes routières ou encore regarder un film.

L’ensemble est vraiment joli, et l’aspect luxueux est indéniable. Le nom du véhicule est toujours inscrit sur la planche de bord, comme c’était le cas à l’époque.

Photo: Jeep

Mécanique moderne, mais mystère

Jeep n’a encore rien dit sur la mécanique du nouveau Grand Wagoneer. Ce que l’on sait, c’est qu’elle sera sans compromis, puissante et même hybride rechargeable. À en croire Jeep, les performances hors route seront inédites pour ce segment.

Connaissant les rivaux visés par ce nouveau VUS, on peut présumer qu’il devrait déployer au moins 450 chevaux... et coûter plus de 100 000 $.

Prions pour qu’il ait plus de 50 kilomètres d’autonomie électrique, comme c’est le cas du Wrangler 4xe.

En vidéo: Antoine Joubert présente le Jeep Grand Wagoneer de 1984 à 1991