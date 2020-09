Les Jeep Grand Wagoneer et Wrangler 4xe seront dévoilés cette semaine

Jeudi le 3 septembre sera une grosse journée pour Jeep. Le constructeur italo-américain dévoilera deux VUS particulièrement attendus!

Le premier est le Wrangler 4xe, une version hybride rechargeable du Wrangler. On ne sait pas quelle sera l’autonomie 100 % électrique de ce Wrangler, mais on sait qu’il devrait préserver ses capacités hors route, faisant du 4xe le VUS PHEV le plus compétent hors route, sans aucun doute!

L’autre véhicule qui sera dévoilé est en fait un concept, et pas n’importe lequel! Il s’agit du Jeep Grand Wagoneer, qui marquera le retour de ce nom légendaire chez Jeep! Toutefois, dans sa version contemporaine, on aura droit à un gros VUS 7 passagers, possiblement dans le but de rivaliser avec le Cadillac Escalade, entre autres, mais avec un accent particulier mis sur les performances hors routes.

Des produits importants

Dans les deux cas, on parle de changements importants pour Jeep. En effet, le Wrangler 4xe sera la première réelle tentative de Jeep d’offrir une alternative écologique depuis… Mathusalem. Certains considèrent le moteur EcoDiesel comme étant une option écologique, mais disons qu’on demeure loin d’une mécanique hybride.

Dans le cas du Grand Wagoneer, on vient conforter Jeep en tant que marque de luxe! Quand on achète un Jeep, quel que soit le modèle, on paie toujours un luxe. Prenez le Grand Cherokee, dont une version de base moindrement équipée tourne autour de 55 000 $. Mais là, en sortant un véhicule venant directement concurrencer le Cadillac Escalade, si l’on en croit les rumeurs, Jeep viendra se positionner encore davantage en tant que marque de luxe, ou, du moins, en tant que marque nichée, destinée à une clientèle spécifique.

Pas de doute, il s’agit d’une grosse semaine pour Jeep! Revenez-nous dès jeudi sur le site du Guide de l’auto pour tous les détails sur ces deux nouveaux modèles.

