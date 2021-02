Jeep Grand Cherokee L 2021 : voici les prix

Au tout début de l’année, Jeep nous a dévoilé son nouveau Grand Cherokee L 2021 à trois rangées de sièges qui arrivera chez les concessionnaires canadiens ce printemps. C’est la première fois que ce VUS intermédiaire peut accueillir jusqu’à sept passagers, ce qui lui permettra d’attirer une nouvelle clientèle.

Maintenant, on connaît les prix pour l’ensemble des versions au menu.

La gamme débute avec le Grand Cherokee L Laredo à partir de 52 495 $, plus les frais de transport et de préparation de 1 895 $. Pour vous donner une idée, c’est 4 500 $ de plus que le modèle sortant à deux rangées. Il comprend entre autres de nouveaux phares à DEL, un volant en cuir chauffant, des sièges avant chauffants, de nouveaux sièges basculants et coulissants à la deuxième rangée, une instrumentation numérique de 10,25 pouces et le système d’infodivertissement Uconnect 5 de nouvelle génération, sans oublier un régulateur de vitesse adaptif et un dispositif de surveillance des angles morts.

Pour un supplément de 2 995 $, l’ensemble Altitude apporte un fini noir lustré aux roues, garnitures et emblèmes extérieurs, des longerons de toit et une calandre unique. Il y a aussi des trucs pratiques comme un démarreur à distance, un nouveau hayon à commande assistée dont la hauteur est réglable, des essuie-glaces à capteur de pluie et des ports USB à la troisième rangée.

La version Limited vient ensuite à 59 995 $ et ajoute une sellerie en cuir Capri, des sièges chauffants à la deuxième rangée, un démarreur à distance et ledit hayon à commande assistée.

La marche est haute pour passer à la prochaine version, appelée Overland, qui débute à 68 995 $. Toutefois, celle-ci possède un système à quatre roues motrices plus sophistiqué (Quadra-Trac II), du cuir Nappa sur les sièges et les portières, des sièges avant ventilés avec repose-cuisses réglables, un système de navigation, un éclairage ambiant avec un choix de cinq couleurs et un toit ouvrant à deux panneaux. Un ensemble tout-terrain Trail-Rated ajoute des plaques de protection en acier à haute résistance, un essieu arrière à différentiel autobloquant électronique et des roues de 18 pouces.

Envie de plus de luxe? Le Grand Cherokee L Summit propose pour 74 495 $ du cuir Nappa matelassé, un volant garni de cuir et de chêne, des sièges avant avec 16 réglages électriques, mémoire et massage ainsi que plusieurs caractéristiques de sécurité additionnelles dont une assistance à la conduite active, un détecteur de somnolence du conducteur et un système de visualisation à 360 degrés.

Photo: Jeep

Finalement, la version Summit Reserve trône au sommet avec un prix de 78 490 $. Elle se distingue notamment par son cuir Palermo capitonné et travaillé à la main, ses garnitures en bois de noyer ciré à pores ouverts, ses sièges ventilés à la deuxième rangée, ses roues de 21 pouces et sa chaîne audio McIntosh de 950 watts comprenant 19 haut-parleurs.

Notez aussi que les versions Overland et supérieures permettent de remplacer le V6 de 3,6 litres développant 290 chevaux par un V8 HEMI de 5,7 litres qui génère 357 chevaux et qui augmente la capacité de remorquage de 6 200 à 7 200 livres, le tout moyennant un extra de 3 495 $. Les deux moteurs sont associés à une boîte automatique qui compte huit rapports.

Photo: Jeep

Tel que mentionné lors du dévoilement, une variante hybride rechargeable du nouveau Grand Cherokee sera proposée plus tard, mais seulement avec le modèle à deux rangées.

Enfin, il est important de spécifier que tous les clients du Jeep Grand Cherokee L 2021 auront droit au nouveau programme de fidélisation « Salut Jeep ». Celui-ci inclut des entretiens sans frais durant trois ans chez les concessionnaires Jeep, y compris jusqu’à six vidanges d’huile et permutations de pneus, un soutien dédié du centre d’appels Salut Jeep, une protection en cas d’interruption de voyage et une couverture pour la location le premier jour ainsi qu’un traitement VIP à certains événements Jeep.

