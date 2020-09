En vidéo : plus de détails sur le Ford F-150 électrique

On le sait, le futur Ford F-150 électrique ne sera pas prêt avant le milieu de l’année 2022. Par contre, en plus d’annoncer aujourd’hui le début de la production du tout nouveau F-150 2021 de 14e génération au Rouge Center de Dearborn, au Michigan, le constructeur a confirmé qu’il y érigera une nouvelle usine de véhicules électriques destinée à fabriquer ce fameux F-150 à batterie.

Du même coup, on en apprend davantage sur le camion, qui a commencé un programme d’essai intensif totalisant des dizaines de milliers d’heures et des centaines de milliers de kilomètres – en simulation virtuelle, en laboratoire et sur la route.

Sans surprise, Ford promet que le F-150 électrique sera plus puissant et plus rapide que n’importe quel autre F-150 conçu à ce jour, sans toutefois donner de chiffres. Ce sera aussi le moins coûteux à faire rouler et entretenir sur l’ensemble de sa durée de vie. La compagnie parle d’une économie de plus de 40% par rapport à un modèle équivalent à essence.

Deux moteurs électriques propulseront le véhicule et permettront de remorquer des charges aussi lourdes qu’avec un moteur à combustion. En outre, l’espace libéré sous le capot permettra aux designers d’intégrer un coffre que Ford qualifie de « gigantesque ».

Ce n’est pas tout : une nouvelle technologie permettra aux utilisateurs de se servir du F-150 électrique comme d’une génératrice mobile pour alimenter différents systèmes sur un chantier de construction ou de l’équipement sur un terrain de camping, par exemple. Et à l’instar du F-150 2021, des mises à jour logicielles à distance seront possibles pour améliorer continuellement les fonctions de bord.

En vidéo : voici le nouveau Ford F-150 2021