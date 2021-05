Le Ford F-150 électrique ferait revivre le nom Lightning

Après avoir fait revivre le nom Mach 1 pour la plus puissante des Mustang à moteur V8 de 5,0 litres, Ford se préparerait à puiser une fois de plus dans son passé en ramenant le F-150 Lightning.

Or, il n’est pas question de construire une autre camionnette sport axée sur la performance en ville, avec de grosses roues et un profil surbaissé, comme celle qu’avait concoctée la division SVT (Special Vehicle Team) de Ford dans les années 1990 et le début du nouveau millénaire.

Selon un document obtenu par le site Car and Driver, le nouveau Ford F-150 Lightning sera plutôt le nom qui désignera la version 100% électrique du F-150 que la compagnie est présentement en train de développer en vue d’un lancement vers le milieu de 2022.

Bien pensé, n’est-ce pas? Après tout, rien n’est plus électrisant qu’un éclair!

Ford, qui a entamé un programme d’essai intensif totalisant des dizaines de milliers d’heures et des centaines de milliers de kilomètres – en simulation virtuelle, en laboratoire et sur la route – a déjà promis que le F-150 électrique sera plus puissant et plus rapide que n’importe quel autre F-150 conçu à ce jour, sans toutefois donner de chiffres.

Deux moteurs électriques propulseront le véhicule et permettront de remorquer des charges aussi lourdes qu’avec un moteur à combustion, assure-t-on.

Cela dit, il n’y aura pas de tonnerre pour accompagner l’éclair. Contrairement au F-150 Lightning à essence, qui dans sa dernière version renfermait un bruyant V8 suralimenté de 5,4 litres développant 380 chevaux et 450 livres-pied de couple, le nouveau sera évidemment très silencieux… à moins que Ford lui incorpore un système qui génère du bruit artificiel.

Nous en saurons plus d’ici la fin de l’année alors qu’un dévoilement officiel devrait avoir lieu. La production pourrait débuter au début de l’an prochain dans une nouvelle usine de véhicules électriques à Dearborn, au Michigan. Tel que mentionné plus tôt, les premières livraisons se feraient à l’été 2022. Les clients américains risquent toutefois d’avoir la priorité sur les Canadiens, comme c’est le cas avec le GMC Hummer EV.

En vidéo : Un prototype du Ford F-150 électrique à l'essai