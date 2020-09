Un Ford F-150 Raptor transformé en réplique du Tesla Cybertruck

Le Tesla Cybertruck n’entrera pas en production avant la fin de 2021, mais beaucoup l’attendent avec impatience, comme en font foi les quelque 600 000 réservations que la compagnie aurait reçues jusqu’à maintenant.

Incapable de rester les bras croisés, un amateur de Tesla et de Ford en Bosnie a décidé de fabriquer sa propre réplique du Cybertruck… à partir d’un F-150 Raptor!

Aidé par une équipe d’ingénieurs et d’experts en technologie de la compagnie Stark Solutions, Igor Krezic a mis huit mois à compléter sa création.

Photo: Igor Krezic/Facebook

Évidemment, la plus grande différence est que ce Cybertruck carbure à l’essence et non à l’électricité. Les dimensions ne sont pas les mêmes non plus, mais pour ce qui est du design, la ressemblance est frappante.

« Tout le monde nous regardait et la moitié des gens pensaient qu’il s’agissait d’un char d’assaut parce qu’ils ne connaissent pas le Cybertruck », a raconté à l’agence de presse Reuters le directeur de Stark Solutions, Mario Coric, après une première sortie dans la rue.

Photo: Reuters

Ce dernier dit maintenant vouloir obtenir une homologation pour circuler légalement sur les voies publiques, mais apparemment, les véhicules avec des lignes aussi affûtées que celles du Cybertruck sont interdits en Bosnie.

Si le camion électrique d’Elon Musk vous tente, rappelons que vous pouvez réserver un exemplaire moyennant un dépôt (remboursable) de 150 $ sur le site de Tesla Canada. Les prix des différentes versions pour notre marché n’ont cependant pas encore été annoncés.

