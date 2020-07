Balado : tout sur le nouveau Ford F-150 2021

Le Ford F-150 sera de retour sous une toute nouvelle génération en 2021.

Le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord depuis des décennies nous revient avec des changements esthétiques assez subtils, mais avec un habitacle beaucoup plus moderne et l’intégration d’un paquet de nouvelles technologies.

Sous le capot, on ajoute notamment une variante hybride qui pourra remorquer jusqu’à 12 000 livres et parcourir 1200 kilomètres avec un seul plein!

Le F-150, c’est le pain et le beurre de Ford, son véhicule le plus lucratif. Avant d’y apporter des changements, le constructeur prend soin de bien analyser le marché et de sonder sa clientèle. Cela donne place à des informations parfois pertinentes… et parfois plutôt loufoques!

Au cours de cet épisode du balado Au volant, diffusé sur QUB Radio, le journaliste du Guide de l’auto Gabriel Gélinas nous parle des nouvelles fonctionnalités du F-150 2021 et du fort attachement qu’éprouvent les propriétaires envers leur camion!

En vidéo: le Ford F-150 en images