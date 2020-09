Ford F-150 2021 : la puissance des moteurs enfin confirmée

Dévoilé à la fin juin, le nouveau Ford F-150 2021 de 14e génération sera en vente d’ici la fin de l’année, mais la compagnie n’avait pas encore chiffré la puissance et les capacités exactes des différentes motorisations offertes, incluant l’hybride.

C’est maintenant chose faite.

Au sommet de la catégorie

De série, le Ford F-150 2021 renferme un V6 atmosphérique de 3,3 litres qui développe 290 chevaux et un couple de 265 livres-pied. Vient ensuite le V6 EcoBoost de 2,7 litres qui fournit 325 chevaux et 400 livres-pied. Vous préférez le diesel? Le V6 Power Stroke de 3,0 litres est de retour avec 250 chevaux et 400 livres-pied. Dans les trois cas, ce sont les mêmes chiffres qu’en 2020.

Le fameux V8 de 5,0 litres génère à présent 400 chevaux (+5) et un couple de 410 livres-pied (+10). Quant au V6 EcoBoost de 3,5 litres, il atteint lui aussi 400 chevaux (+25), mais avec un couple de 500 livres-pied (+30).

Tous ces moteurs sont jumelés à une boîte automatique à 10 rapports.

Photo: Ford

Besoin de tirer une remorque ou une roulotte? La capacité du F-150 2021 varie de 8 200 livres avec le moteur de base à 14 000 livres avec le plus gros des V6 EcoBoost et l’ensemble de remorquage maximal. Pour ce dernier, c’est 800 livres de plus qu’avant et un nouveau sommet dans la catégorie.

Quant à la charge utile du camion, le V6 de 3,3 litres et le V6 diesel de 3,0 litres permettent de transporter un peu moins de 2 000 livres chacun. Les V6 EcoBoost de 2,7 litres (2 480 livres) et de 3,5 litres (3 250 livres) font mieux, mais le champion est le V8 de 5,0 litres avec ses 3 325 livres – une capacité supérieure de plus de 1 000 livres au plus proche concurrent, le Ram 1500.

L’hybride qui fait la différence

Combinant un V6 de 3,5 litres appelé « PowerBoost » et un moteur électrique de 35 kilowatts, le nouveau Ford F-150 hybride 2021 est le plus musclé de tous les F-150 de l’histoire – du moins jusqu’à la venue du prochain F-150 Raptor – avec un couple de 570 livres-pied. Sa puissance s’élève à 430 chevaux.

Photo: Ford

Ses cotes de consommation d’essence au Canada demeurent inconnues, mais la compagnie promet une autonomie totale de plus de 1 200 kilomètres. Attendez-vous à moins si vous exploitez pleinement sa charge utile de 2 120 livres et sa capacité de remorque allant jusqu’à 12 700 livres.

Ce modèle, exclusif dans le marché des camionnettes en ce moment, vient même avec une génératrice embarquée capable de fournir 2,4 kilowatts de courant (en option : 7,2 kilowatts). Pour vous donner une idée, c’est suffisant pour alimenter 28 frigos!

