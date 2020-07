Comment vendre le Ford F-150 2021?

Si vous avez lu notre texte qui présentait le nouveau Ford F-150 2021, vous avez vu combien cette nouvelle génération du populaire pickup a de nouveaux gadgets.

Sièges pour faire la sieste, espace plat pour ordinateur à l’avant, hayon qui peut servir de table de travail, génératrice plutôt puissante embarquée, nouvelle motorisation hybride, là ne sont que quelques éléments qui contribueront à faire du F-150 le roi des ventes pour encore des années.

Mais comment est-ce qu’on vend un véhicule qui en offre autant ? Sur quoi miser ? Quel message veut-on envoyer aux clients potentiels?

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec des experts en marketing chez Ford. La clé, selon eux, ce n’est pas de vendre les accessoires en tant que tel, mais plutôt ce que permettent les accessoires, c’est-à-dire la possibilité d’en faire plus avec son camion.

C’est l’approche que Ford a eue depuis le début avec le F-150. Ce n’est pas le plus chromé, pas nécessairement le plus extravagant, mais c’est celui qui peut en faire plus. C’est celui qui, au travail, va toujours vous donner son fameux 110%.

Il en va de même pour la nouvelle motorisation hybride, dont on ne connait pas encore les performances. Elle ne sera pas présentée comme étant une alternative écologique qui vous permettra de sauver des ours populaires tout en remorquant. Non, elle sera tout simplement présentée comme la motorisation premium du F-150 2021, celle qui vous permettra de mieux remorquer, d’accélérer plus rapidement et de vous rendre plus loin, avec plus de 1200 km d’autonomie par plein.

Même si les décisions d’affaires de Ford ne sont pas toujours optimales, difficile de ne pas leur faire confiance en ce qui a trait aux camionnettes. Après tout, ça fait des décennies que le F-150 est le meilleur vendeur de sa catégorie, et ce dans un marché où la concurrence est ridiculement féroce avec des modèles de qualité comme le Ram 1500, le Chevrolet Silverado et le GMC Sierra. C’est un exploit qu’il faut sans aucun doute souligner!

Photo: Ford

Et le Raptor ?

Lors de cette discussion, il fut brièvement question du Ford Raptor de prochaine génération. Bien entendu, les gens de Ford ne diront rien, à part le traditionnel « on ne commente pas les produits futurs ». Cela dit, il serait surprenant qu’il ne soit pas hybride.

En effet, la motorisation hybride que l’on retrouve dans le F-150 2021 est en fait le même V6 de 3,5 litres biturbo du Ford Raptor, auquel on ajoute des moteurs électriques, pour plus de puissance et une meilleure économie d’essence.

Là aussi, ce sera un beau défi. Est-ce que les amateurs de la camionnette de performance achèteront avec entrain un véhicule hybride? Rappelons-nous que certains n’ont pas apprécié que le modèle actuel fasse appel à un V6 biturbo au lieu du traditionnel V8. Imaginez leur réaction si on devait passer à une configuration hybride!

Encore une fois, tout dépendra de la stratégie marketing adoptée. Si le système hybride est présenté comme étant une façon d’obtenir plus de puissance, et des accélérations plus rapides, pourquoi pas!

Chose certaine, on n’a pas fini d’entendre parler de ce Ford F-150 de nouvelle génération. Il y a une armée de gens en marketing qui s’en assureront!

