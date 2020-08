Un Ford F-150 Raptor de plus de 700 chevaux serait en préparation

Un Ford Hennessey VelociRaptor 6X6 très rare est à vendre. À qui la chance?

Parmi les voitures-concepts et modifiées cool que l’on retrouve sur le marché, les camionnettes sont souvent les modèles qui attirent le plus l’attention. Elles sont populaires, tape-à-l’œil et complètement inutiles pour le commun des mortels. Et c’est exactement le cas du Ford Hennessey VelociRaptor 6X6 qui a été produit seulement …