Le Hyundai Kona aura une nouvelle gueule et une version N Line

En moins de trois ans, le Hyundai Kona s’est hissé dans le top 5 des VUS les plus vendus au Canada. Son succès est retentissant et rien n’indique que ça va changer.

La compagnie a justement dévoilé des images qui donnent un avant-goût des changements à venir sur le Kona pour 2022, incluant une nouvelle version plus sportive appelée Kona N Line.

Sans trop entrer dans les détails, Hyundai parle d’une posture élargie et d’un devant aux allures de requin qui confèrent un air plus agressif au Kona. Le motif de la calandre évolue, les feux de jour sont modernisés (et beaucoup plus élégants), tandis qu’une plaque de protection s’ajoute au bas du pare-chocs avant.

Photo: Hyundai

On peut affirmer sans se tromper que plusieurs retouches esthétiques s’appliqueront également au Kona électrique.

Naturellement, le Kona N Line adoptera un design plus aérodynamique et racé. Il est question d’un faciès remodelé intégrant une plus grande prise d’air inférieure, des « ailettes » dans les coins et trois petites fentes juste en bas du capot. Attendez-vous aussi à des roues de plus grand diamètre, à des freins plus puissants ainsi qu’à un échappement au son plus agressif – un peu comme la nouvelle Elantra N Line.

Photo: Hyundai

De plus, à l’instar de cette dernière, le moteur turbo à quatre cylindres de 1,6 litre devrait générer plus de 200 chevaux. Pas suffisant pour vous? Rappelons qu’un Kona N de 275 chevaux serait aussi en préparation.

Hyundai promet d’en dire plus au sujet des nouveaux Kona et Kona N Line 2022 dans les prochaines semaines, alors c’est à suivre. Entre-temps, le modèle 2021 est déjà en vente chez les concessionnaires et propose une nouvelle édition Urban comprenant un extérieur deux tons, un ensemble de jupes et des roues BBS.

En vidéo : notre essai routier du Hyundai Kona