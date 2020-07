Photo: Ford

Comme nous l’avons vu dans le palmarès des ventes de voitures de la première moitié de 2020, la pandémie de COVID-19 a eu un effet désastreux sur l'industrie. Les 648 487 véhicules légers neufs vendus au Canada représentent une baisse de 34,1% par rapport à la même période en 2019.

Cela dit, on constate que les utilitaires et surtout les camionnettes ont continué d’accroître leurs parts de marché. Ensemble, ces véhicules comptent maintenant pour 78,6% des ventes totales au pays, comparativement à 73% il y a un an.

Voici sans plus tarder le top 10 des VUS et des camions les plus populaires au Canada au cours des six premiers mois de 2020…