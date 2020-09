Hyundai Kona 2021 : cinq choses à savoir

Depuis son arrivée sur le marché en 2018, le Hyundai Kona connait une véritable histoire de succès chez nous. Avec plus de 11 000 unités vendues en 2019 au Québec, il est de loin le VUS sous-compact le plus populaire.

Voici cinq choses à savoir au sujet du Hyundai Kona 2021.

Deux moteurs

De série, le Kona est livré avec un moteur à quatre cylindres de 2,0 L développant 147 chevaux et 132 livres-pied.

En optant pour une version Trend, Luxury ou Ultimate, on a droit à un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 1,6 L. La puissance générée se chiffre à 175 chevaux et seulement huit secondes lui sont nécessaires pour atteindre les 100 km/h depuis l’arrêt.

La motorisation d’entrée de gamme du Kona est jumelée à une transmission automatique à six rapports alors que le moteur turbo fait plutôt appel à une boîte à double embrayage à sept rapports.

Une version électrique

En plus de ses deux motorisations à essence, le Hyundai Kona 2021 se démarque également par sa variante entièrement électrique, éligible à une généreuse subvention.

Dans sa déclinaison électrique, le Kona EV peut parcourir jusqu’à 415 kilomètres avec une seule charge. Grâce à sa batterie au lithium-ion de 64 kWh et à son prix de départ inférieur à 45 000 $ (PDSF de 44 999 $), il est admissible aux crédits gouvernementaux totalisant 13 000 $.

Deux ou quatre roues motrices

Comme bien des VUS sous-compacts, le Kona vous offre le choix entre les roues motrices avant ou un système à quatre roues motrices pour les versions d’entrée de gamme, soit Essential et Preferred. En revanche, les trois versions animées par le bloc turbocompressé sont munies de série du rouage intégral. Dans le cas du modèle électrique, seules les roues motrices avant sont au menu.

Photo: Hyundai

Une nouvelle édition Urban

À l’exception des orange et jaune qui seront abandonnés et de l’ajout d’un gris, les changements pour 2021 sont assez minces pour le Kona.

Soulignons aussi l’arrivée de l’édition Urban, caractérisée par la motorisation turbocompressée, des jantes BBS de 18 pouces, des phares et feux à DEL, une voûte noire et des sièges en tissu noir.

De 21 à 53

Pour 2021, le Hyundai Kona est offert à partir de 21 299 $ dans le cas de la version Essential. Au sommet de la gamme, on retrouve la version Ultimate, qui elle, affiche un prix de 32 299 $. Dans cette variante, on retrouve une panoplie de technologies de sécurité active ainsi que des commodités comme un toit ouvrant, un chargeur sans fil pour téléphone cellulaire et un écran tactile de huit pouces.

Dans le cas du Kona électrique, le PDSF est établi à 44 999 $ pour la variante Essential et peut grimper jusqu’à 53 149 $ pour l’Ultimate.