Pour du long terme, Hyundai Kona ou Nissan Qashqai?

Je garde mes véhicules longtemps et j’hésite entre le Hyundai Kona et le Nissan Qashqai, les deux avec rouage intégral. L’offre chez Nissan est plus alléchante, mais il s’agit d’un modèle 2019, alors que le Hyundai est un 2020.

Bonjour Carole,

Bien que le Nissan Qashqai soit un produit sérieux, je vous dirigerais personnellement vers le Hyundai Kona. Un véhicule un peu plus compact, mais qui offre l’avantage d’une technologie à jour et d’une conception beaucoup plus moderne. Sa conduite est également plus inspirante tout comme sa maniabilité, qui en fait un véhicule particulièrement intéressant en milieu urbain.

Le Kona me plaît surtout par sa qualité de construction plus sérieuse, ce qui me laisse croire à une durabilité plus longue. On peut aussi anticiper une meilleure résistance à la corrosion chez Hyundai que chez Nissan, ne serait-ce qu’en se fiant aux résultats des dernières années pour les produits de ces deux marques.

Sur le plan technique, Hyundai offre également l’avantage d’une boîte automatique conventionnelle à six rapports, alors que Nissan fait appel à une boîte automatique à variation continue. Une boîte avec laquelle on a connu de sérieux problèmes de fiabilité au fil des ans, et qui n’offre pas non plus le rendement le plus impressionnant. Sachez néanmoins que dans les deux cas, vous aurez une consommation d’essence moyenne oscillant autour des 8,5 L/100 km.

Je vous l’accorde, le Qashqai est moins cher. Et les promotions sont alléchantes, surtout parce qu’il s’agit d’un 2019. Cependant, la demande pour le Kona est plus forte, ce qui explique aussi son coût plus élevé. Le Nissan Qashqai n’est pas un mauvais produit et se place assurément dans le top 5 des véhicules du segment. Or, le Kona est assurément plus convaincant.

En terminant, sachez que Kia offre désormais un proche cousin du Kona, qu’on appelle le Seltos. Un produit qui en est directement dérivé, avec une ligne tout aussi sympathique, mais qui s’équipe d’une boîte automatique à variation continue qui n’a pas encore fait ses preuves.

