Le nouveau Nissan Qashqai suit les traces de ses grands frères

Après avoir redessiné le Rogue pour 2021 et le Pathfinder pour 2022, voilà que Nissan présente une nouvelle génération du VUS sous-compact Qashqai.

Le modèle que vous voyez ici est celui qui vient tout juste d’être dévoilé pour le marché européen, mais attendez-vous à ce que notre Qashqai nord-américain en soit le miroir fidèle lorsqu’il arrivera chez les concessionnaires, vraisemblablement à l’automne comme modèle 2022.

Par rapport à la génération actuelle (2017-2021), le nouveau Qashqai conserve à peu près la même silhouette, mais il est plus long et plus large d’environ trois centimètres et plus haut d’environ deux centimètres. Plus moderne et plus musclé, il s’inspire de ses grands frères dans une certaine mesure – voyez la calandre en V au fini chromé, les phares à DEL d’allure très agressive et le pare-chocs avant sculpté différemment.

Le bas des flancs a été remodelé et une ligne de relief s’étire des phares jusqu’aux feux arrière, qui adoptent un profil 3D. De nouvelles couleurs de carrosserie et roues en alliage (allant jusqu’à 20 pouces!) seront disponibles. Nissan parle aussi de combinaisons deux tons, mais attendons de voir pour le Canada.

Un habitacle plus moderne

L’habitacle du nouveau Qashqai marque une autre grande amélioration puisque les designers ont utilisé des matériaux de meilleure qualité, révisé les commandes et ajouté un nouvel éclairage ambiant. Il y a un peu plus d’espace pour les jambes aux places arrière (près de trois centimètres), mais pour le reste, les dimensions sont à peine plus grandes.

Photo: Nissan

Sur une note pratique, les portières arrière s’ouvrent maintenant jusqu’à 85 degrés pour faciliter l’accès, tandis que le plancher du coffre a été légèrement abaissé pour offrir une cinquantaine de litres supplémentaires au niveau du chargement.

En matière de technologie, on note un nouvel écran central de neuf pouces à haute résolution, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. L’Assistant Google et Alexa d’Amazon sont aussi intégrés. Un affichage numérique de 12,3 pouces est même disponible derrière le volant pour mettre sous les yeux une foule d’informations ainsi que les cartes de navigation. C’est sans oublier le nouvel affichage tête haute de 10,8 pouces sur le pare-brise.

Photo: Nissan

Quels moteurs au Canada?

En Europe, le Nissan Qashqai sera alimenté par un moteur turbo de 1,3 litre avec système hybride léger de 12 volts ou encore un système hybride e-POWER. Mieux vaut oublier ça pour le Canada. Le scénario le plus probable est que le moteur à quatre cylindres de 2,0 litres développant 141 chevaux soit de retour. Quant à la boîte manuelle à six rapports, elle demeure au catalogue européen mais risque de disparaître du nôtre.

Sur la route, attendez-vous à une conduite améliorée grâce à la nouvelle plateforme CMF-C plus légère et plus rigide, aux suspensions avant et arrière optimisées de même qu’à la direction plus précise et communicative, promet Nissan. De nouvelles caractéristiques de sécurité devraient s’ajouter et il est même question du système de conduite semi-autonome ProPILOT.

Photo: Nissan

Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour rester à l’affût du lancement canadien du Nissan Qashqai 2022!