Tesla promet des bornes Supercharger encore plus rapides

Tesla change d'idée : il n’y aura pas de Model S Plaid+

Plus tôt cette année, Tesla a annoncé une importante mise à jour de sa berline Model S et de son multisegment Model X comprenant l’ajout de versions haute performance appelées Plaid et Plaid+. Eh bien, la compagnie change d’idée (encore une fois) et ne lancera pas la seconde sur le …