Tesla compte ajouter plusieurs nouvelles bornes au Québec en 2022

Tesla a récemment mis à jour sa carte indiquant l’emplacement des différentes stations de bornes Supercharger à travers le monde, incluant celles à venir et la date prévue d’entrée en service.

Au Québec, le réseau devrait connaître une importante expansion, du moins s’il n’y a pas d’autres retards dans les plans du constructeur californien. En effet, certaines stations ont été repoussées une première fois de 2021 à 2022.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessous, Tesla compte ajouter des stations de l’Abitibi-Témiscamingue jusqu’à la Gaspésie en passant par la Mauricie, le Saguenay-Lac-St-Jean et Chaudière-Appalaches. Des secteurs autour de la grande région de Montréal comme dans les Laurentides et la Montérégie sont aussi dans la mire de Tesla. Il y a toujours ce plan de relier la métropole à Québec avec des stations supplémentaires tant du côté de l’autoroute 40 que de l’autoroute 20, puis de faire le tour de la Gaspésie par la 132.

Photo: Tesla

La majorité des nouveaux emplacements ciblent une ouverture dans la seconde moitié de 2022, mais quelques-uns pourraient être prêts dans les prochaines semaines.

Rappelons que le réseau mondial de Tesla est passé de 23 277 bornes Supercharger dans 2 564 stations en 2020 à 31 498 bornes Supercharger dans 3 476 stations à la fin de 2021. La compagnie souhaite rien de moins que tripler le nombre de bornes disponibles dans les années à venir.

L’été dernier, Tesla a annoncé le déploiement prochain de bornes plus rapides (280, 300 et même 350 kilowatts), en plus de promettre l’accès à tous les conducteurs de véhicules électriques. L’initiative a récemment débuté sous forme de projet pilote aux Pays-Bas, en Norvège et en France.

En vidéo : Les meilleurs achats du Guide de l'auto 2022 - catégorie des voitures électriques