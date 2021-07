Les bornes de Tesla bientôt accessibles à tous, dit Elon Musk

Quelques semaines après avoir déclaré que des bornes Supercharger de 280, 300 et même 350 kilowatts s’en viennent, le grand patron de Tesla, Elon Musk, a écrit sur Twitter que tous les conducteurs de véhicules électriques commenceront à avoir accès au réseau déployé par Tesla d’ici la fin de l’année.

Le constructeur californien revendique plus de 25 000 bornes Supercharger à la grandeur de la planète, mais celles-ci demeurent pour l’instant réservées aux clients de Tesla, ce qui est bien sûr un avantage pour la marque. Or, les choses vont enfin changer.

We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars.

It’s one fairly slim connector for both low & high power charging.

That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.