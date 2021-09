Acheter une Tesla d'occasion, une bonne idée?

Je recherche un véhicule électrique pouvant accueillir mes trois enfants (3, 5 et 7 ans) avec suffisamment d’espace au coffre. J’ai donc songé à une Tesla Model S 2018-2019, et j’aimerais connaître votre opinion. Sachez que je garde mes véhicules longtemps et que j’en fais l’entretien moi-même.

Bonjour Benoît,

Vous faites actuellement face à un dilemme qui n’est pas évident puisqu’il est clair que la Tesla Model S peut convenir à vos besoins. Cette voiture est spacieuse, technologiquement impressionnante et propose une autonomie convaincante, même si vous optez pour un modèle 75. Cela dit, bonne chance si vous tentez de l’entretenir vous-même. Il s’agit d’abord d’une voiture plus critique que la moyenne en matière de qualité de fabrication, et qui s’entretient difficilement en dehors du concessionnaire. Il faut dire que Tesla ne donne que peu d’informations à l’industrie quant à la conception de ses voitures, ce qui explique aussi la disponibilité limitée des pièces de remplacement sur le marché après-vente. Vous aurez également compris que le coût de certaines pièces peut être exorbitant, celui-ci variant également selon l’offre et la demande.

Photo: Tesla

Ainsi, bien que la Tesla puisse convenir à vos besoins familiaux, elle s’accompagne de sérieux irritants quant aux coûts d’entretien et à sa longévité. Maintenant, quelle solution pourriez-vous envisager? Parce que rares sont les voitures électriques aussi spacieuses et polyvalentes. Certes, vous pourriez cibler un Audi e-tron 2019, dont les dimensions vous fourniront l’espace voulu. Une fois de plus, attendez-vous à des coûts d’entretien faramineux.

Il n’existe donc pas de solution miracle pour combler tous vos désirs. Cela dit, vous pourriez certainement trouver chaussure à votre pied dans le neuf en optant pour un véhicule tout électrique peut-être moins prestigieux, mais tout aussi efficace. Pensez par exemple au Ford Mustang Mach-E, au Volkswagen ID.4 ou au futur Nissan Ariya qui débarquera d’ici peu. Encore là, des véhicules qui ne vous garantissent pas une fiabilité béton, mais qui sont selon moi moins risqués qu’une Tesla d’occasion.

