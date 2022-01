Tesla : profit record en 2021, mais pas de Cybertruck avant 2023

Tesla a annoncé mercredi avoir enregistré un profit record de 5,5 milliards $ US en 2021. Son chiffre d’affaires a explosé de 71% à 53,82 milliards $, dont pas moins de 65% au quatrième trimestre seulement.

Cette performance est attribuable à une spectaculaire hausse de 87% des livraisons de véhicules à l’échelle mondiale, dépassant les 936 000 unités, malgré la pénurie de semi-conducteurs et les problèmes d’approvisionnement qui affectent l’ensemble du secteur automobile.

Le constructeur californien a toutefois prévenu que les problèmes liés à sa chaîne d’approvisionnement pourraient persister tout au long de l’année 2022 et limiter la production, ce qui nous amène à…

Photo: Tesla

Le Cybertruck encore retardé

Initialement prévue à l’automne 2021, la production du controversé Cybertruck avait été repoussée une première fois à 2022. Dans sa présentation des résultats d’hier, Tesla a dit que sa camionnette électrique ne sera pas prête avant 2023 finalement.

La compagnie préfère pour l’instant se concentrer à accroître la capacité de ses usines en Californie et en Chine, puis bien démarrer celles du Texas et d’Allemagne. La consolidation de sa chaîne d’approvisionnement est également une priorité.

Pour le grand patron Elon Musk, ce n’est pas le temps d’introduire de nouveaux modèles sur le marché. D’ailleurs, il n’y aura pas de dévoilements en 2022, donc si vous espériez voir de plus près la fameuse « Tesla à 25 000 $ », le Roadster en version de série ou même le robot humanoïde Optimus, il faudra patienter encore.

Bien des amateurs attendent un modèle Tesla abordable, mais Musk a déclaré que la compagnie ne travaille pas là-dessus en ce moment, ayant trop de dossiers à régler avant. Du même souffle, il a affirmé que les taxis autonomes sont un meilleur moyen de réduire les coûts de transport que des véhicules électriques à bas prix.

Parlant de prix, Musk admet que le Cybertruck pourrait coûter plus cher que Tesla le laissait entendre lors du dévoilement du prototype en novembre 2019 (à partir de 39 900 $ américains), notamment en raison du haut niveau de technologie que ce camion comprend. Voilà qui risque de déplaire aux détenteurs de réservations (ils seraient plus d'un million, apparemment), d’autant plus que les premiers exemplaires produits seront les modèles haut de gamme à quatre moteurs. Tesla vise à terme un volume de 250 000 unités par année.

En vidéo: notre essai du Tesla Model Y