Tesla Roadster : Elon Musk donne des détails

Qu’advient-t-il de la Tesla Roadster de nouvelle génération? Initialement prévue pour 2020, elle a été reportée à deux reprises pour permettre à la compagnie de se concentrer sur d’autres projets plus importants, comme le Cybertruck.

Cette semaine, suivant la présentation des derniers résultats financiers de Tesla et le dévoilement surprise d’une mise à jour des Model S et Model X, le grand patron Elon Musk a utilisé son moyen de communication préféré – Twitter – pour faire une annonce au sujet de la Roadster.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors. January 28, 2021

Ainsi, un modèle de préproduction entièrement opérationnel devrait rouler cet été et le développement sera complété d’ici la fin de l’année. Quant à la production, Musk dit qu’elle débutera en 2022, sans toutefois préciser le mois.

Est-ce que ce sera bel et bien le cas? Dans la négative, personne ne serait surpris. Au moins, les futurs clients ont maintenant une meilleure idée de ce qui s’en vient.

Photo: Tesla

Rappelons qu’il est déjà possible pour les Canadiens de réserver une Tesla Roadster. Un dépôt initial de 6 000 $ par carte de crédit est exigé, puis un virement bancaire de 58 000 $ dans les 10 jours suivants. Dans le cas de la très exclusive Roadster Founders Series, le virement est de 316 000 $. Rien que ça!

En termes de performance, ce bolide sport électrique à quatre places et à rouage intégral sera un véritable missile avec ses trois moteurs totalisant plus de 1 000 chevaux (comme la Model S Plaid) et permettant des accélérations de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) en 1,9 seconde. La vitesse de pointe est annoncée à plus de 400 km/h et l’autonomie, à près de 1 000 km. Évidemment, ces chiffres pourraient changer d’ici le lancement.

Un fourgon Tesla en route

Elon Musk a également confirmé qu’un fourgon électrique figure dans les plans de Tesla, mais qu’il ne sera pas prêt avant que la compagnie puisse assurer un nombre suffisant de batteries pour sa production.

L’idée d’un tel véhicule, décrit comme une navette pour le transport de multiples passagers, circule déjà depuis quelques années. Les récents dévoilements du Ford E-Transit et du BrightDrop EV600 de General Motors ont peut-être accéléré les intentions de Musk.

Tesla s’active présentement à augmenter sa capacité de production de batteries, mais la compagnie a déjà dit qu’elle devra également faire appel à d’autres fabricants de batteries pour alimenter tous ses futurs véhicules.

En vidéo : Une année exceptionnelle pour Tesla