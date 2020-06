Vidéo : voici à quoi ressemble le 0-100 km/h en 1,1 seconde avec la Tesla Roadster!

La nouvelle génération de la Tesla Roadster, annoncée en novembre 2017 et promise pour 2020, a finalement été retardée pendant que la compagnie d’Elon Musk travaillait fort à lancer le multisegment compact Model Y et à dévoiler le fameux Cybertruck.

Mais rappelez-vous les chiffres démentiels qui accompagnent ce bolide sport électrique : 0-100 km/h en 2 secondes, 0-160 km/h en 4,2 secondes et une vitesse de pointe supérieure à 400 km/h.

Ce n’est pas tout. Les minuscules places arrière seront retirées sur les versions équipées en option d’un ensemble de propulseurs à jet d’air froid développés par SpaceX, une autre compagnie appartenant à Musk. Ces propulseurs seront alimentés par de l’air comprimé sous haute pression contenu dans un cylindre rigidifié par de la fibre de carbone qui sera fixé derrière les places avant.

Résultat : la Tesla Roadster serait ainsi capable d’atteindre 100 km/h en 1,1 seconde!

Ça défie l’imagination, n’est-ce pas? Eh bien, grâce à une animation du designer @Pslavi, on peut voir à quoi ressemble une accélération aussi foudroyante :

This is how fast 1.1 seconds 0 - 60mph take off should look like with Space X package thrusters on the Tesla Roadster. Computer worked out physics and then visualised in a render animation. Not sure how much gas but threw the effect in anyway. Enjoy @elonmusk #tesla #spacex pic.twitter.com/VzMukQPT2E