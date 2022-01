Une Tesla Roadster vendue pour plus de 240 000 $

Il y a quelques mois, un lecteur du Guide de l'auto nous avait demandé si les voitures électriques allaient prendre de la valeur dans le futur. Nous avions alors émis l'hypothèse que la Tesla Roadster puisse fortement s'apprécier dans les années à venir.

En effet, c'est un modèle pionnier (encore basé sur un châssis Lotus) produit à l'époque où Tesla n'assurait pas encore le développement de ses propres plateformes. C'est aussi le véhicule le plus rare jamais produit par la marque, les Model S, X, Y et 3 étant nettement plus diffusés.

Mise aux enchères sur le site Bringatrailer, la voiture datant de 2011 n'a parcouru que 1 300 miles (2 100 km). Et le prix a atteint des sommets, puisque la voiture vient d'être adjugée 190 000 $ US, soit un peu plus de 240 000 $ canadiens!

Une somme tout de même importante pour une voiture iconique et performante, mais qui atteint ici un tarif nettement supérieur à une Lotus à essence vendue la même année.

