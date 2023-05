Trois Tesla Roadster 2010 flambant neuves trouvées dans un conteneur chinois

Il arrive que des voitures soient abandonnées dans un entrepôt, un souterrain ou une grange pendant des années, voire des décennies, avant que quelqu’un ne les découvre, tel un trésor enfoui.

Des histoires comme celles-là impliquent habituellement des modèles anciens, mais l'histoire qui est arrivée dans les derniers jours est assez particulière : trois Tesla Roadster 2010 absolument flambant neuves ont été dénichées à l’intérieur d’un conteneur dans un port de Chine.

Ces voitures auraient été commandées il y a 13 ans par un acheteur chinois, qui n’en a finalement jamais pris possession. Elles sont demeurées cachées tout ce temps, accompagnées, entre autres, d’un paquet de boîtes encore scellées qui renfermeraient possiblement des câbles de recharge et panneaux de toit.

Photo: Gruber Motor Company

Deux d’entre elles sont des versions Sport, alors que la troisième est une Roadster de base.

Le trio sera rapatrié aux États-Unis vers la mi-mai par Gruber Motor Company, un centre de service Tesla spécialisé en Arizona, sauf si un ou plusieurs nouveaux acheteurs mettent la main dessus d’ici là. Au moins sept offres ont été reçues jusqu’à maintenant et la compagnie estime que les trois voitures pourraient se vendre collectivement pour plus d’un million de dollars américains.

Photo: Gruber Motor Company

Selon toute vraisemblance, cependant, les batteries ne pourront plus être rechargées et devront être remplacées – ou pas. Tout dépend si les nouveaux propriétaires souhaitent conduire ces Tesla Roadster originales ou simplement les exposer. Une évaluation approfondie sera faite prochainement.

Quant à la future Tesla Roadster, celle dont nous n’avons vu qu’un concept jusqu’à maintenant et dont la mise en marché a été repoussée à plus d’une reprise, les amateurs l’attendent toujours. Ce bolide sport électrique à quatre places et à rouage intégral sera un véritable missile avec trois moteurs totalisant plus de 1 000 chevaux (comme la Model S Plaid) et permettant des accélérations de 0 à 96 km/h (0-60 mi/h) en 1,9 seconde. Elon Musk a aussi promis une vitesse de pointe de plus de 400 km/h et une autonomie d’environ 1 000 km. Évidemment, ces chiffres pourraient changer d’ici le lancement.

