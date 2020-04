Faut-il encore collectionner des autos à essence ou s’intéresser aux premières voitures électriques?

Nous assistons à l’émergence et à la démocratisation des véhicules électriques.

Dans ce contexte, pourriez-vous m’indiquer si, dans un souci de collection et d’investissement, les véhicules à moteur thermique (qui seront bientôt l’exception et donc moins évidents à réparer) sont à privilégier dès aujourd’hui car les derniers d’une longue lignée? Ou bien vaut-il mieux acheter directement un véhicule électrique, premier d’une longue lignée?

Bonjour Bertrand,

Votre question est intéressante, par contre il est très difficile d’y répondre de manière tranchée. Les véhicules, qu’ils soient électriques ou à essence peuvent prendre de la valeur pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup de critères qui définissent la cote d’une auto, mais disons qu’il y en a trois principaux.

Le premier critère est la rareté. En effet, le monde de la voiture de collection est régi par l’offre et la demande. S’il est très difficile de trouver un véhicule, son prix sera logiquement plus haut. Cela dit, ce n’est pas une science exacte.

Par exemple, il est aujourd’hui très compliqué de trouver une Hyundai Pony des années 1980 en parfait état. Pourtant ce n’est pas un véhicule recherché. Il faut donc que la rareté soit combinée à autre chose.

Photo: Hyundai

Deuxième critère important, le fait que l’auto ait marqué son époque, qu'elle apporte quelque chose de nouveau, que ce soit par ses performances supérieures ou sa technologie novatrice. On peut penser à la Ford Mustang par exemple, qui est en vente depuis 1964 et dont les premières modèles coûtent cher.

Toutefois, ce critère peut aussi être générationnel. Par exemple, les autos mythiques de la fin des années 1960 ont toutes une cote élevée, car beaucoup de baby boomers s’intéressent aux véhicules qui les ont fait rêver quand ils étaient jeunes. Mais, dans 30 ou 40 ans, une Dodge Charger 1969 coûtera peut-être deux fois moins cher qu’aujourd’hui si l’offre est supérieure à la demande et que l’intérêt pour ce modèle est retombé.

Photo: Alain Morin

Troisième critère qui peut faire monter la cote d’un véhicule : sa présence dans un film devenu culte ou son palmarès sportif. La DeLorean DMC-12 est évidemment le modèle le plus emblématique, mais on peut aussi penser à la Toyota Supra ou la Mazda RX-7 qui ont vu leur cote monter suite à leur passage dans la saga Rapides et dangereux.

Ce qui nous amène à votre idée de collectionner et investir dans un véhicule. Les voitures utilisant de l’essence vont rester majoritaires encore un certain temps. Et puis, même si dans 15 ans l’essence coûte 2 ou 3 dollars le litre et qu’il y a moins de stations-service, il sera toujours possible de rouler avec un véhicule ancien à essence pour nos loisirs.

Donc cela ne devrait pas être un critère trop important pour les collectionneurs. Alors, si une auto à essence vous plaît et que vous voulez la collectionner, faites-vous plaisir dès maintenant et profitez-en!

En revanche, si vous voulez investir pour gagner de l’argent, cela veut dire qu’il faut acheter des voitures de collection « avant tout le monde », ce qui implique une part de risque importante. Et à moins d’avoir une boule de cristal, il est impossible de dire quelles autos coûteront cher dans 10 ou 20 ans.

Si les voitures électriques vous intéressent particulièrement, il est encore trop tôt pour savoir lesquelles vont prendre de la valeur. Le modèle qui coûterait le plus cher serait assurément une EV-1 de General Motors, parce que c’est une auto emblématique, qu’elle est très rare et qu’il est quasi-impossible de s’en procurer une.

Est-ce qu’une Tesla Model S, une Nissan Leaf ou une Kia Soul EV de première génération seront recherchées dans plusieurs années? Peut-être, mais rien n’est moins sûr.

Si je devais me risquer à parier sur l’avenir, j’irais du côté de la Tesla Roadster. Il s’agit d’une auto pionnière, performante, et qui est relativement rare sur le marché. Prendra-t-elle beaucoup de la valeur? C’est possible...seul l'avenir le dira!

En vidéo : la Tesla Model 3 à Pilote Académie