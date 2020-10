Volvo annonce le prix canadien du XC40 Recharge

Le Volvo XC40 Recharge, la version entièrement électrique du petit multisegment XC40, sera en vente sur le marché canadien plus tard cet automne en tant que modèle 2021 et on connaît enfin son prix.

Celui-ci s’élève à 64 950 $ avant les frais de transport et de préparation. C’est une hausse colossale de 25 000 $ par rapport au prix de base de la version conventionnelle à essence.

En outre, en s’affichant à plus de 60 000 $, le XC40 Recharge ne se qualifie pas pour un rabais du gouvernement du Québec dans le cadre de son programme Roulez vert. Quant au rabais fédéral de 5 000 $, oubliez ça également.

Photo: Volvo

Qu’obtiendront les acheteurs pour 64 950 $? En bien, le VUS électrique de Volvo possède un rouage intégral grâce à ses deux moteurs électriques – un pour chaque train de roues – et une autonomie officielle de 335 kilomètres (calculée par Ressources naturelles Canada) que procure sa batterie de 78 kWh.

La puissance totale est équivalente à 402 chevaux, alors que le couple maximal, disponible dès l’accélération initiale, est chiffré à 486 livres-pied – de quoi compenser les quelque 500 kilos supplémentaires du XC40 Recharge par rapport au modèle régulier.

Ramener la batterie à 80% de sa capacité au moyen d’une borne rapide de 150 kilowatts se fait en 40 minutes. Volvo fournit aussi un câble pour brancher le véhicule à une prise de 240 ou 120 volts, mais le temps de recharge sur ces deux derniers types de courant n’est pas précisé.

Photo: Volvo

Parlant de recharge, Volvo Canada s’est associé au réseau ChargePoint, qui compte de nombreux emplacements à travers le pays et aux États-Unis et qui fait également affaire avec des partenaires comme EVgo, FLO et Greenlots. Il suffit de télécharger l’application mobile pour repérer une borne disponible. Les clients du XC40 Recharge pourront aussi acheter une borne résidentielle ChargePoint en même temps que leur véhicule.

L’équipement de série comprend des roues de 19 pouces, une foule d’aides à la conduite, un toit panoramique, un écran multimédia de neuf pouces propulsé par un système d’infodivertissement Android et accompagné d’une instrumentation numérique de 12,3 pouces derrière le volant ainsi qu’un climatiseur automatique bizone avec technologie CleanZone.

Photo: Volvo

En option, le XC40 Recharge propose un ensemble Climat (1 000 $) comprenant des essuie-glaces chauffants, des sièges arrière chauffants et un volant chauffant. Il y a aussi un ensemble Avancé (2 100 $) qui inclut des lave-phares haute pression, un système de pilotage assisté avec régulateur de vitesse adaptatif, des caméras à 360 degrés, une prise de 12 volts dans le coffre et la recharge sans fil pour cellulaires. La peinture métallique (900 $) et les jantes de 20 pouces (1 000 $) sont certes belles, mais ne manquez pas d’ajouter la pompe à chaleur (450 $) qui optimise la gestion thermique du véhicule et prolonge l’autonomie.

Vous vous demandez quelles sont les alternatives au Volvo XC40 Recharge 2021? Elles coûtent toutes plus cher, mais proposent plus d’autonomie. Pensons aux Tesla Model Y (69 990 $, 525 km), Jaguar I-PACE (89 800 $, 386 km) et Audi e-tron (85 600 $, 357 km). N’oublions pas la Polestar 2 (69 900 $, 375 km), une berline surélevée qui repose sur la même plateforme que le XC40 Recharge.

