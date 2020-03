Budget provincial : le programme Roulez vert étiré jusqu’en 2026

Bonne nouvelle pour ceux qui songent à se procurer un véhicule électrique ou hybride rechargeable : le programme Roulez vert est reconduit jusqu’en 2026.

L’annonce a été faite hier dans le cadre du budget 2020-2021 du gouvernement du Québec, qui prévoit un plan d’économie verte de plus de 6 milliards $ sur six ans.

De ce montant, 4,1 milliards $ sera récupéré du Fonds vert (qui change de nom pour Fonds d’électrification et de changement climatique) et 2,1 milliards $ d’argent neuf sera injecté, dont 1,3 milliard $ pour le transport collectif.

« Nous nous donnons des moyens financiers pour atteindre la cible de réduction des gaz à effet de serre de 37,5% d’ici 2030 », a déclaré le ministre des Finances, Éric Girard. Dans le secteur du transport en particulier, la cible est fixée à 57%.

Photo: Germain Goyer

Puisque l’électrification du parc automobile sera au cœur de la stratégie, les Québécois pourront continuer à recevoir dans la prochaine année un rabais allant jusqu’à 8 000 $ lors de l’achat ou la location à long terme d’un véhicule électrique de moins de 60 000 $, et ce, à compter du 1er avril. Le rabais de 3 000 $ pour les modèles de 75 000 $ et plus sera toutefois aboli à cette même date.

En outre, bien que le programme Roulez vert soit prolongé jusqu’en 2026, les futurs montants du rabais sont encore à déterminer.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, a reconnu pour sa part un problème dans la disponibilité des véhicules électriques sur le marché québécois. Il mise sur un prochain ajustement législatif pour encourager une meilleure offre de la part des constructeurs.

Quant au programme de rabais du gouvernement fédéral, il prévoit toujours une somme maximale de 5 000 $ pour les véhicules électriques avec un prix de base de moins de 45 000 $.

