Volvo Valet : un nouveau service à l’ère de la distanciation

Avec la COVID-19 qui apporte son lot de mesures sanitaires et chamboule toutes nos habitudes, les concessionnaires automobiles comme bien d’autres entreprises doivent s’ajuster. Le dernier exemple est celui de Volvo Canada avec son service de valet.

Il s’agit plus précisément d’une application mobile destinée aux propriétaires et locataires de véhicules Volvo qui souhaitent s’occuper de l’entretien sans avoir à se déplacer.

Comment ça marche? C’est simple. Via ladite application pour appareils iOS et Android, il suffit de planifier un rendez-vous avec un concessionnaire Volvo. Un employé de ce dernier viendra récupérer votre véhicule à l’endroit de votre choix (à la maison, au bureau, etc.) et au moment qui vous convient.

Volvo précise que la remise des clés se fait en respectant la distanciation sociale. Une fois le véhicule arrivé au garage, vous recevrez une notification sur votre téléphone. Idem lorsqu’il sera prêt à être retourné. En tout temps, grâce à l’application, vous pourrez savoir exactement où se trouve votre véhicule, un peu comme avec les services du genre Uber.

Le service de valet de Volvo faisait déjà l’objet d’un projet pilote depuis plusieurs mois et la compagnie se dit confiante qu’il pourra répondre efficacement aux besoins de ses clients à la grandeur du pays.

Rappelons qu’il existe des services similaires chez d’autres marques automobiles, par exemple Genesis et Lincoln.

