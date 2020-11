Volvo XC40 Recharge 2021 : cinq choses à savoir

Pour 2021, Volvo introduit son premier VUS électrique, le XC40 Recharge P8 AWD. Celui-ci confirme la transition vers l’électrification des véhicules de la marque.

En attendant son arrivée de ce nouveau modèle électrique sur le marché, voici cinq choses à savoir sur le Volvo XC40 Recharge.

Plus de 300 km d’autonomie

Grâce à sa batterie de 78 kWh, le XC40 Recharge a une autonomie annoncée de 335 km ainsi qu’une puissance de 402 chevaux et 486 livres-pied de couple. De plus, la pile alimente deux moteurs, un à l’avant et l’autre à l’arrière, rendant le véhicule quatre roues motrices.

Le VUS de Volvo peut être rechargé à 80% en 40 minutes à l’aide d’une borne rapide de 150 kW. Le constructeur fournit aussi un câble pour brancher l'utilitaire à des prises de 240 ou 120 volts. Cependant, le temps de recharge n’est pas spécifié sur ces deux types de courant.

Photo: Volvo

Beaucoup d’équipement

De série, le Volvo XC40 Recharge arrive avec un toit panoramique, des jantes de 19 pouces, un tableau de bord complètement numérique mesurant 12,3 pouces, un écran de neuf pouces pour le système d’infodivertissement ainsi que quatre ports USB-C.

À l’inverse, il sera possible d’opter pour des jantes de 20 pouces noires, une chaîne stéréo Harman Kardon à 13 haut-parleurs et une pompe à chaleur qui permet de prolonger l’autonomie.

Les ensembles Climat et Avancé incluent dans un premier temps des essuie-glaces chauffants, des sièges arrière chauffants et un volant chauffant. Dans un deuxième temps, s’ajoutent entre autres des lave-phares à haute pression et la recharge à induction pour cellulaires.

Photo: Volvo

Une série d’assistances à la conduite

Volvo propose aussi plusieurs systèmes d’assistance à la conduite de série. Ceux-ci incluent la détection d’angles morts avec l’assistance à la direction (BLIS), des phares directionnels à DEL et l’alerte de circulation transversale avec le freinage automatique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec l’ensemble Avancé, le XC40 Recharge sera muni d’un système de pilotage assisté avec régulateur de vitesse adaptatif et des caméras à 360 degrés.

Photo: Volvo

Android seulement

Volvo est la première compagnie automobile à faire partenariat avec Google pour y intégrer son système d’infodivertissement. Ce dernier étant développé par Android, les applications Google Assistant, Google Maps et Google Store feront partie des programmes inclus.

De plus, les mises à jour du système se feront par voies aériennes. La compatibilité avec Apple CarPlay n’est pas disponible.

Photo: Volvo

Pas de rabais

Avant les frais de transport et de préparation, le prix du Volvo XC40 Recharge s’élève à 64 950 $, ce qui est 25 000 $ plus cher que la variante à essence du même modèle.

Ce nouveau VUS électrique ne se qualifie pas pour les rabais - au provincial comme au fédéral - étant donné qu’il affiche une facture au-dessus de 60 000 $.

Le Volvo XC40 Recharge P8 arrivera sur le marché canadien plus tard cet automne en tant que modèle 2021.