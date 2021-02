En vidéo : sur la route avec le Volvo XC40 Recharge 2021

Volvo annonce le prix canadien du XC40 Recharge

Le Volvo XC40 Recharge , la version entièrement électrique du petit multisegment XC40 , sera en vente sur le marché canadien plus tard cet automne en tant que modèle 2021 et on connaît enfin son prix. Celui-ci s’élève à 64 950 $ avant les frais de transport et de préparation.