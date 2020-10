Toyota veut régler sa pénurie de batteries pour véhicules hybrides

Le nerf de la guerre dans le marché des véhicules hybrides et électriques, ce sont les batteries. On parle de leur capacité et de leur performance, bien sûr, mais aussi de leur production à grande échelle et à un coût raisonnable.

Au début de l’année, Toyota et Panasonic ont annoncé la création d’une société commune employant plus de 5 000 personnes, Prime Planet Energy & Solutions, en vue de fabriquer des batteries au lithium-ion de véhicules électriques, principalement pour le Japon, la Chine et l’Europe.

En Amérique du Nord, comme vous le savez, Toyota ne vend pas encore de tels véhicules, uniquement des hybrides. Et le nombre de modèles au sein de la gamme ne fait que croître – pensons aux RAV4 hybride et RAV4 Prime ainsi qu’aux tout nouveaux Venza et Sienna 2021, de retour en version hybride exclusivement. Comment faire pour éviter d’autres pénuries et des retards de livraison?

Eh bien, bonne nouvelle : le constructeur japonais vient d’annoncer qu’il élargit son partenariat avec Panasonic afin de produire plus de batteries prismatiques au lithium-ion pour véhicules hybrides.

L’usine du second située dans la préfecture de Tokushima, au Japon, aura la capacité d’en fabriquer environ 500 000 par année à compter de 2022. Bon, ce n’est pas exactement un remède à court terme, mais les amateurs de Toyota et Lexus peuvent quand même s’en réjouir.

« L’électrification de l’automobile est essentielle pour relever les défis de la pollution atmosphérique et du réchauffement de la planète. Le marché mondial des véhicules électriques va continuer à croître rapidement, alors cette expansion de notre capacité de production va nous permettre de gérer la demande grandissante pour des batteries prismatiques au lithium-ion destinées aux véhicules hybrides », peut-on lire dans le communiqué de Prime Planet Energy & Solutions.

En vidéo : deux nouveaux modèles hybrides arrivent chez Toyota