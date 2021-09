Toyota injecte 17 milliards $ dans les batteries

L’approvisionnement de pièces est le nerf de la guerre dans l’industrie automobile en ce moment et Toyota veut prendre les grands moyens. Le constructeur japonais a annoncé mardi son intention d'investir 1 500 milliards de yens (environ 17,2 milliards $ canadiens) d'ici 2030 dans le développement de nouvelles batteries.

Son objectif est de consolider le développement des batteries et des véhicules électriques à venir afin de réduire de 50% les coûts de production par véhicule au terme de la décennie en cours.

Toyota parle de batteries au lithium-ion non sans cobalt et sans nickel, plus compactes, plus durables et à plus haute densité énergétique. Elles seront développées de manière à pouvoir être réutilisées ou recyclées en fin de vie, aidant la compagnie à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Photo: Toyota

Pendant que les consommateurs s’arrachent des modèles hybrides comme le RAV4 Prime, Toyota s’engage enfin dans la voie des véhicules électriques. Et la demande ne sera pas moins forte. Le premier de 15 à arriver sur le marché d’ici 2025 sera un VUS compact dérivé du concept bZ4X dévoilé à Shanghai en avril dernier (ici illustré).

Bien que cet investissement dans les batteries annoncé par Toyota paraisse énorme, il demeure inférieur à celui d'autres constructeurs, par exemple Volkswagen et BMW. Ce dernier vient de confirmer qu’il augmente à un peu plus de 30 milliards $ ses investissements dans les batteries et technologies connexes prévus d’ici 2024.

