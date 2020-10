Bientôt une batterie qui fournit 800 km d’autonomie en 20 minutes?

La course pour développer des véhicules électriques avec une grande autonomie s’accélère de plus en plus. Et tant les constructeurs automobiles que les géants de l’électronique et des batteries sont impliqués.

Après Samsung et sa batterie de 800 kilomètres annoncée en mars dernier, voilà qu’une autre compagnie coréenne, SK Innovation, fait de grandes promesses.

Lors d’une conférence technologique qui s’est tenue récemment en Corée du Sud, l’entreprise a dit être en train de mettre au point une batterie capable de fournir environ 800 kilomètres d’autonomie avec une simple recharge de 20 minutes sur une borne rapide. Le développement devrait s’achever au plus tôt d’ici la fin de l’année, sinon dans les premiers mois de 2021.

Malheureusement, peu de détails techniques ont été divulgués pour le moment, mais on sait que la batterie en question utilise du nickel à haute densité et qu’il sera possible de la recharger plus de 1 000 fois, à l’instar de celle de Samsung.

Photo: Kia

SK Innovation est un fournisseur pour Kia, par exemple le Niro EV montré ci-dessus, et elle prendra beaucoup d’expansion dans les prochaines années. D’ailleurs, deux installations sont en construction sur un même site dans l’État de la Géorgie afin de produire jusqu’à 300 000 batteries pour les futurs véhicules électriques de Ford et Volkswagen assemblés aux États-Unis. Pensons au F-150 électrique et à l’ID.4 dévoilé récemment.

Et contrairement à sa rivale domestique LG Chem, notamment associée à la Chevrolet Bolt EV et au Hyundai Kona électrique, aucun cas d’incendie n’a été signalé jusqu’à présent dans des modèles alimentés par une batterie de SK Innovation.

