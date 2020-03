Une nouvelle batterie de Samsung promet 800 km d’autonomie

Des chercheurs de l’Institut de technologie avancée de Samsung (SAIT) et de l’Institut de recherche et de développement de Samsung au Japon (SRJ) ont présenté la semaine dernière dans le magazine scientifique Nature Energy un concept de batterie à électrolyte solide de haute performance et de longue durée. Une avancée technologique qui pourrait faire passer les véhicules électriques à la vitesse supérieure.

Comparativement aux batteries au lithium très répandues actuellement et qui emploient des électrolytes sous forme liquide ou de gel (polymères), les batteries solides ont une plus grande densité énergétique, elles se rechargent plus rapidement et elles sont aussi plus sécuritaires.

Un inconvénient, c’est leurs anodes au lithium qui ont tendance à produire des dendrites (des cristaux qui ressemblent à des aiguilles), ayant comme effet de réduire la stabilité et la durée de vie de la batterie.

Or, Samsung a découvert que l’utilisation d’une couche ultra mince faite d’un composé d’argent et de carbone règle en bonne partie le problème.

Résultat : son nouveau concept de batterie, qui fait environ la moitié du volume d’une batterie au lithium-ion conventionnelle, permettrait à un véhicule électrique de parcourir jusqu’à 800 kilomètres dans des conditions optimales. Il serait également possible de le recharger plus de 1 000 fois.

Il reste à voir comment ce concept évoluera et passera à l’étape de la production, mais surtout quels constructeurs automobiles commenceront à y recourir. Maintenir un coût abordable sera un défi majeur. Pour cette raison, plusieurs experts ne s’attendent pas à voir des batteries à électrolyte solide sur le marché avant le milieu de la décennie.

En ce moment, le roi de l’autonomie est Tesla avec sa Model S (627 kilomètres), sans parler de son futur Cybertruck qui pourra aller jusqu’à 800 kilomètres environ, a promis Elon Musk. General Motors n’est pas en reste avec sa toute nouvelle batterie Ultium, qui confèrera une autonomie de 645 kilomètres à ses prochains véhicules électriques, allant de la petite Chevrolet Bolt EV 2021 jusqu’au gros GMC Hummer EV 2022.

