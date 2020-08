Chevrolet et BMW mènent dans les meilleurs sièges de l’industrie

Chevrolet et BMW mènent le bal en ce qui concerne la qualité et la satisfaction des sièges selon une étude annuelle menée par la firme américaine J.D. Power.

Pour les marques généralistes, Chevrolet se retrouve en tête avec quatre véhicules, dont trois qui sont premiers de liste, soit la Sonic, l’Impala ainsi que l’Equinox. La camionnette Silverado fait partie du top trois des meilleures camionnettes/fourgonnettes.

Alors que du côté des marques de luxe, BMW figure au sommet, notamment avec son cabriolet Z4 ainsi que son VUS intermédiaire X6. Lexus suit la marche avec sa berline IS et son VUS sous-compact UX.

Photo: BMW AG

Notons également une importante présence des produits coréens Hyundai et Kia, plus particulièrement dans le segment des compactes et sous-compactes. On y retrouve principalement les Hyundai Accent et Veloster ainsi que la Kia Forte.

Cependant, les consommateurs ont tout de même relevé un problème récurrent pour l’ensemble des manufacturiers de sièges automobiles.

« Outre une plage de réglage insuffisante, la grande majorité des problèmes de siège cités par les propriétaires sont également liés à la conception », a déclaré Brent Gruber, directeur principal de la qualité automobile chez J.D. Power.

Ce dernier poursuit en proposant que « si les fabricants de sièges et les marques automobiles peuvent intégrer les commentaires des clients plus tôt dans le processus de conception, le nombre de ces problèmes pourrait être atténué avant d'arriver sur le marché ».

Photo: J.D. Power

En ce qui concerne les manufacturiers, nous remarquons que le constructeur Magna, qui a des installations au Canada, dirige le lot dans trois des sept catégories, et une deuxième place dans le segment des VUS intermédiaires et pleine grandeur.

S’en suit les sièges du fabricant Bridgewater Interiors qui mène dans les catégories des VUS intermédiaires/grand format, et des camionnettes/fourgonnettes. Lear Corporation, quant à elle, remporte le marché des berlines compactes et les sous-compactes ainsi que les berlines intermédiaires et pleines grandeurs.

La qualité des sièges a été mesurée en fonction du nombre de problèmes rencontrés pour 100 véhicules au cours des 90 premiers jours de possession. Un score inférieur signifie une qualité supérieure.

L'étude américaine est basée sur les réponses de 87 282 acheteurs et locataires de véhicules neufs de l'année modèle 2020. J.D. Power a effectué son analyse durant la période qui s’étend des mois de février à mai 2020.