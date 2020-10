Chevrolet Impala d’occasion : est-ce un bon choix ?

Je sais que je ne suis plus trop à la mode, mais j’aimerais beaucoup acheter une Chevrolet Impala 2017. Est-ce que c’est un bon choix ? Sinon, est-ce qu’il y a des alternatives?

Bonjour Julien,

Effectivement, les berlines pleine grandeur sont plutôt rares par les temps qui courent. Plusieurs ont disparu au profit des VUS. C’est d’ailleurs le cas de l’Impala, qui n’est plus offerte chez nous.

La Chevrolet Impala de dernière génération était offerte en configuration à roues motrices avant seulement. Comme moteur, on avait droit à un quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique, bon pour 197 chevaux et 191 livres-pied de couple. On pouvait aussi opter pour le plus puissant V6 de 3,6 litres, produisant 305 chevaux et 264 livres-pied de couple. Dans les deux cas, c’est une transmission automatique à six rapports qui s’occupait de gérer la puissance.

Pour répondre à votre question, l’Impala de Chevrolet est considéré comme un modèle assez fiable, et dans l’usagé, vous ne devriez pas avoir de soucis. Il s’agit donc effectivement d’un choix intéressant. Cela dit, comme on parle ici d’un véhicule d’occasion, assurez-vous de bien le faire inspecter avant de signer quoi que ce soit.

Si on devait y aller d’une recommandation quant au moteur à choisir, allez-y avec le V6. Vous apprécierez vraiment les 100 chevaux de plus au quotidien, et la différence à la pompe n’est pas énorme.

Maintenant, si on devait y aller d’une alternative, la meilleure est sans doute la Toyota Avalon. D’une fiabilité à toute épreuve, cette grosse berline à traction offre une conduite très similaire à celle de l’Impala. Sa valeur est plus élevée sur le marché de l’occasion, mais vous aurez entre les mains un véhicule possédant l’une des meilleures réputations de fiabilité de l’industrie.

