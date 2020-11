Infiniti Q70 2018 : un bon achat?

Je veux une Infiniti Q50 d'occasion, c'est quoi le problème?

J’aime beaucoup l’Infiniti Q50, et j’aimerais m’en procurer une d’occasion. Cela dit, la grande majorité des essais que je lis sur le web ne la recommande pas, disant qu’elle est vraiment moins bien que ses concurrentes. J’ai déjà eu une voiture allemande et c’est fini pour moi. De plus, je …