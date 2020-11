BMW iX : nouveau VUS électrique, nouveau chapitre pour BMW

Présagé par le concept iNEXT de 2018, le tout nouveau BMW iX a été dévoilé aujourd’hui dans sa version de série par le biais de la vitrine technologique #NEXTGen 2020 du constructeur allemand.

Ce VUS intermédiaire entièrement électrique est très prometteur, étant mieux adapté aux réalités du marché nord-américain que la petite BMW i3 à hayon, qui ne sera pas renouvelée, ou encore le X3 électrique destiné à la Chine.

Avant d’aller plus loin, précisons que le développement du BMW iX n’est pas tout à fait terminé. Il faut dire que son arrivée sur le marché n’est pas prévue avant la fin de 2021 – plus tard encore au Canada. La production se fera initialement dans une seule usine, soit celle de Dingolfing, en Allemagne.

eDrive version 5.0

Exploitant un tout nouvel arsenal technologique centré sur la plateforme électrique eDrive de cinquième génération, le iX présente plusieurs technologies avant-gardistes qui se retrouveront dans d’autres modèles BMW futurs. Deux moteurs électriques font équipe pour générer au-delà de 500 chevaux (le chiffre exact reste à déterminer) et accélérer de 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes.

Vous avez bien compris que le BMW iX bénéficie d’un rouage intégral. Pour ce qui est de son autonomie, elle s’élève à plus de 600 kilomètres grâce à une batterie d’au moins 100 kWh. Il s’agit toutefois d’une estimation basée sur le protocole WLTP utilisé à l’étranger. En Amérique du Nord, l’EPA et Ressources naturelles Canada vont s’entendre pour revoir le tout à la baisse, mais on peut quand même anticiper 500 kilomètres environ, ce qui est remarquable.

À propos, les Tesla Model Y et Model X sont présentement les meneurs, eux qui offrent jusqu’à 525 et 597 kilomètres d’autonomie, respectivement.

BMW parle de 40 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80% via une borne rapide fournissant jusqu’à 200 kilowatts de courant. À peine 10 minutes suffiraient pour regagner environ 100 kilomètres d’autonomie. Pour ce qui est d’une recharge complète (à 100%) via une borne domestique de 240 volts, on parle d’un peu moins de 11 heures.

Photo: BMW

Un design unique

Ceci nous amène au design, car le coefficient de traînée du BMW iX n’est que de 0,25 et, selon les calculs de la compagnie, l’aérodynamisme du véhicule à lui seul permettrait d’augmenter l’autonomie d’une cinquantaine de kilomètres.

D’un gabarit similaire aux BMW X5 et X6, mais avec des roues qui rappellent le grand X7, ce nouveau VUS électrique adopte une silhouette musclée et une ligne de toit fuyante. Il se démarque bien sûr avec une approche stylistique minimaliste et une nouvelle interprétation de la fameuse calandre à double narine de BMW, fermée avec un panneau qui cache un nombre de caméras, de radars et de capteurs servant aux systèmes d’aide à la conduite. Fait intéressant : cette fausse calandre est capable de réparer elle-même de petites égratignures en moins de 24 heures à une température ambiante.

On remarque aussi divers accents bleutés et les phares les plus minces jamais installés sur un véhicule BMW.

Photo: BMW

Comme un lounge

Enfin, l’habitacle à cinq places est inondé de lumière grâce au gigantesque toit panoramique et propose un décor de type lounge. La console centrale a d’ailleurs été pensée comme un meuble haut de gamme. L’espace abonde, surtout pour les jambes, tandis que les écrans et commandes sont réduits à l’essentiel. Même chose pour les haut-parleurs, qui se font discrets (dont ceux intégrés aux sièges – une première chez BMW). Les autres éléments qu’on retient surtout sont le volant hexagonal, l’interrupteur en guise de sélecteur de vitesses et l’interface numérique incurvée combinant une instrumentation de 12,3 pouces et un gros écran central de 14,9 pouces.

Plus de détails sur le BMW iX seront rendus publics dans les mois à venir. En plus du Tesla Model X, il viendra rivaliser avec des modèles comme le Cadillac LYRIQ. C'est à suivre!