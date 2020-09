Calandre controversée : pas pour tous les modèles, assure BMW

En marge de la présentation des nouvelles M3 et M4, Le Guide de l'auto a été invité à une discussion avec Domagoj Dukec, directeur du design chez BMW, qui nous a expliqué plusieurs choix stylistiques faits par le constructeur allemand.

Parmi les nouvelles importantes, M. Dukec nous a confirmé que la devanture très controversée des BMW Série 4, M3 et M4 ne sera pas généralisée au reste de la gamme. « Les nouvelles BMW M3 et M4 sont des voitures de haute performance, dont le design plus agressif est un vrai parti pris. Mais pour d’autres véhicules de la gamme BMW, la clientèle préfère un dessin plus classique. C’est pour cette raison que la grande grille ne sera pas reprise pour tous les modèles », explique-t-il.

Nous l’avons également questionné sur la pertinence de ce choix et le risque qu’il pouvait représenter pour les ventes du constructeur bavarois. Domagoj Dukec ne semble toutefois pas inquiet, bien au contraire. « Avec ce design, nous avons souhaité prendre un virage différent, avec un look très distinctif, pour que les M3 et M4 sortent de la masse des autres véhicules qu’on voit sur la route ».

Photo: BMW

La seconde raison, plus étonnante, concerne le refroidissement de la voiture. « Le circuit de refroidissement a été conçu pour résister à de très fortes sollicitations, et cela nécessitait une grande ouverture à l’avant de la voiture. Ce design plus radical permettait de concilier les besoins techniques et esthétiques pour parvenir à un ensemble cohérent » ajoute-t-il.

Reste à savoir si ce nouveau look polarisant saura séduire un aussi grand nombre de clients qu’à l’accoutumée. D’après les premiers commentaires que vous avez écrits sur nos différents réseaux sociaux, cette partie avant originale est loin de faire l’unanimité.

