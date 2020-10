BMW Série 4 2021 : au tour de la décapotable

BMW a introduit sa nouvelle Série 4 décapotable 2021, amenant une série d’améliorations et une approche stylistique différente par rapport au modèle précédent.

En commençant avec le design, la Série 4 incorpore la nouvelle signature BMW dans ses lignes, grâce à de nombreuses formes courbes, les feux arrière et phares allongés ainsi que bien sûr, l’immense grille de calandre.

Bien que cette dernière ne fasse pas l’unanimité, BMW mentionne que la calandre surdimensionnée fait référence à ses sportives légendaires, notamment la 328 (fabriquée entre 1936-1940), tout en ajoutant que le design permet de fournir le refroidissement nécessaire pour sa motorisation.

Photo: BMW

Un toit revu

Le constructeur bavarois a repensé sa manière d’approcher son cabriolet en travaillant sur certaines composantes clés.

En ce qui concerne la forme, il comprend de grands éléments d'arc de panneau avec une construction en papier-nid d'abeille où vient s’intégrer une lunette arrière. La structure est faite de plusieurs couches d'isolation et elle est revêtue d’une couverture en tissu.

BMW affirme que cette technologie permet d’obtenir un « confort acoustique et thermique » supérieur à celui d’une conception conventionnelle.

Par ailleurs, le toit est 40% plus léger que son prédécesseur, et les passagers avant ont cinq millimètres d’espace supplémentaire pour la tête. Le toit sera noir de série, et il sera possible de choisir la couleur argent anthracite en option.

Sur la route, le toit pliant électrique peut s'ouvrir et se fermer automatiquement, mais le véhicule ne doit pas dépasser une vitesse de 50 km/h. Le processus prend 18 secondes.

Photo: BMW

Améliorations structurelles

Avec ce cabriolet, les ingénieurs ont dû augmenter la rigidité structurelle de la carrosserie. Pour n’en nommer qu’un exemple, ces derniers ont renforcé les jupes latérales.

Pour aider à la sportivité de la voiture, la répartition du poids est équilibrée 50% à l’avant et 50% à l’arrière. Comparativement au modèle qu’elle remplace, les voies ont été accrues de 28 mm à l’avant et 18 mm à l’arrière, permettant une plus grande stabilité sur la route.

Photo: BMW

Deux moteurs

Bien qu’on ne connaisse pas encore les motorisations pour le marché canadien, il faut s’attendre à ce que les deux motorisations offertes dans la version Coupé se retrouvent sous le capot de cette Série 4 décapotable.

Si tel en est le cas, le premier moulin disponible sera un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres, équipé d’une transmission automatique à huit rapports et du rouage intégral xDrive. Ce dernier développera une cavalerie de 255 chevaux et un couple de 294 lb-pi.

Quant à la deuxième mécanique, on aura affaire à un moteur à six cylindres turbocompressé de 3,0 litres à hybridation légère, donnant une puissance de 382 chevaux et 369 lb-pi de couple. Le rouage intégral et la transmission à huit vitesses seront de série. Aucune boite manuelle au menu pour toutes les variantes.

Photo: BMW

Plus de technologies

Avec cette Série 4 convertible, BMW s’est permis d’ajouter plusieurs technologies de série. En termes d’assistance de conduite, la nouvelle mouture inclut le système de détection de collision frontale avec freinage assisté, le système d’alerte au louvoiement muni de l’assistance au maintien de voie ainsi que le système d’information sur la limite de vitesse.

De plus, le contrôle de la distance de stationnement avec capteurs à l’avant et à l’arrière arrive de série. Concernant l’infodivertissement, Apple CarPlay et Android Auto viennent également de série.

Le tableau de bord est complètement numérique avec un écran de 8,8 pouces, alors que l’écran tactile de la console centrale arrive de série à 5,1 pouces. Il est possible de choisir pour des dimensions supérieures en option, soit 12,3 pouces et 10,25 pouces respectivement.

D’autres informations par rapport au véhicule parviendront plus proche de sa date de commercialisation, prévue au printemps 2021.

En vidéo: La Série 4 présentée par BMW (en anglais)