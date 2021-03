BMW M3 Touring : une pétition pour l’avoir en Amérique

La toute nouvelle BMW M3 2021 a fait ses débuts en septembre dernier et, un mois plus tôt, le constructeur avait déjà confirmé la venue d’une version familiale appelée M3 Touring. Malheureusement, cette dernière n’est pas destinée au marché nord-américain.

Est-ce que ça pourrait changer? Un nombre grandissant d’amateurs l’espèrent, à en juger par la pétition lancée sur le site Change.org.

Au moment d’écrire ces lignes, près de 5 000 personnes l’ont signée. Bon, ce n’est pas un si grand nombre et rien ne garantit que tout ce beau monde achèterait un exemplaire, mais on parle quand même d’une familiale haute performance plus pratique que la berline.

Et certes, les VUS sont beaucoup plus populaires que les voitures sur notre continent, mais les deux grands rivaux de BMW, soit Mercedes-Benz et Audi, continuent de croire aux familiales très sportives. D’ailleurs, vous êtes nombreux à lire nos articles et regarder vos vidéos de la sensationnelle Audi RS 6 Avant sur le site du Guide de l’auto.

Rappelons que la BMW M3 Touring n’a pas encore été dévoilée officiellement. Les images incluses dans la galerie ci-haut ont été créées et partagées par un designer indépendant via son compte Instagram (@ZER.O.WT). On sait par contre qu’elle sera disponible en une seule version, la M3 Competition à rouage intégral xDrive, armée d’un moteur à six cylindres turbocompressé développant 503 chevaux et 479 livres-pied de couple.

Photo: BMW

Évidemment, la M3 Touring coûterait beaucoup moins cher qu’une RS 6 Avant, qui débute à 120 400 $ canadiens. Elle est davantage du gabarit de la RS 4 Avant, qu’Audi ne croit pas pertinente d’offrir en Amérique du Nord. Il faut savoir aussi que les États-Unis sont le plus gros marché de BMW pour ses véhicules M de haute performance, devançant même l’Allemagne.

Alors, gardez les doigts croisés si vous voulez… ou allez signer la pétition!

En vidéo: Antoine Joubert présente le BMW X5 2021