Voici la BMW M3 Touring que nous n’aurons pas

Annoncée en août 2020, la nouvelle BMW M3 Touring marque la première fois que la compacte de haute performance de BMW est disponible en tant que familiale.

Elle sera en vente plus tard cette année en Europe, en Corée du Sud, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais malheureusement, elle ne viendra pas en Amérique du Nord, malgré une pétition lancée à cet effet l’an dernier.

C’est bien dommage. Oui, les familiales ultra sportives sont des produits nichés et BMW préfère nous offrir son X3 M, mais les amateurs de performance – surtout ceux dont la famille s’agrandit – peuvent vouloir plus d’espace de chargement tout en recherchant la conduite d’une voiture et non d’un utilitaire.

Photo: BMW

La nouvelle BMW M3 Touring se base donc sur la Série 3 Touring commercialisée outremer et elle hérite du groupe motopropulseur à rouage intégral de la M3 Competition. On retrouve sous son capot le moteur turbocompressé à six cylindres en ligne de 3,0 litres qui développe 503 chevaux et un couple de 479 livres-pied.

Sa puissance est contrôlée par une boîte automatique à huit rapports et répartie aux quatre roues via le système xDrive. Tout comme avec la berline, ce dernier comprend un mode propulsion (avec antidérapage éteint) pour s’en donner à cœur joie… là où les conditions le permettent, bien sûr.

Photo: BMW

On sait que la M3 Touring est plus lourde, mais son temps d’accélération de 0 à 100 km/h est de 3,6 secondes, une différence d’à peine un dixième. Chemin faisant, l’échappement quadruple s’occupe de livrer une trame sonore percutante.

Le gros avantage de cette familiale par rapport à la berline, sans parler du coupé M4, c’est son coffre de 500 litres qui s’agrandit à 1 510 litres en repliant la banquette arrière, qui se trouve divisée dans le pratique format 40/20/40. De plus, la vitre arrière s’ouvre indépendamment, donc pas nécessaire de toujours soulever le hayon (bien que son ouverture soit assistée) pour charger la voiture.

Photo: BMW

Le design de la M3 Touring se démarque avec des longerons de toit et de nouvelles roues en alliage de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière. L’habitacle profite des mêmes améliorations que la Série 3 2023, à commencer par la nouvelle interface numérique incurvée combinant un tableau de bord de 12,3 pouces et un écran tactile de 14,9 pouces. Le tout est propulsé par le système multimédia iDrive de huitième génération.

Photo: BMW

Et évidemment, si on était à la place des clients qui auront la chance de commander une M3 Touring, l’envie serait grande de remplacer les sièges sport M en cuir Merino par les sièges M de style course en carbone que vous voyez sur les images. Ils réduisent le poids d’une vingtaine de livres et BMW prétend qu’ils restent confortables pour les longs trajets.

En vidéo : Le Guide de l’auto s’amuse avec la BMW M3 Competition 2022