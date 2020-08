BMW annonce une M3 Touring… mais pas pour nous

Beaucoup d’amateurs de familiales et de performance à travers le monde ont sauté de joie hier quand BMW a annoncé le développement d’une M3 Touring pour accompagner la future berline M3 de nouvelle génération, dont le grand dévoilement aura lieu en septembre.

Après tout, il s’agit d’une première dans l’histoire de la version haute performance de la Série 3 (BMW a déjà offert une M5 Touring avec la Série 5 de deuxième et de quatrième génération).

Un prototype a déjà commencé à rouler près de Munich et des essais en piste au Nürburgring viendront un peu plus tard.

Malheureusement, comme on s’en doutait, la BMW M3 Touring ne sera pas commercialisée en Amérique du Nord. La confirmation est venue directement du constructeur, qui n’a toutefois pas donné de détails pour justifier sa décision.

Certes, les ventes auraient été négligeables vu la préférence des consommateurs d’ici pour les VUS. C’est d’ailleurs pourquoi la Série 3 Touring n’existe plus depuis deux ans.

Photo: BMW

D’un autre côté, la Mercedes-AMG C 43 Familiale (385 chevaux) figure toujours dans le catalogue nord-américain du concurrent de Stuttgart, au même titre que les intermédiaires Mercedes-AMG E 53 Familiale et E 63 S Familiale (429 et 603 chevaux, respectivement).

Et que dire d’Audi? Bien qu’elle se limite à l’A4 allroad (248 chevaux) dans le segment des compactes, la marque aux quatre anneaux vient d’importer pour la première fois la redoutable RS 6 Avant (591 chevaux). Visiblement, il y a encore de l’intérêt pour les familiales de luxe.

Pour ce qui est de la prochaine berline M3 et du coupé M4 qui suivra peu de temps après, la mécanique est déjà connue. Il s’agit d’un nouveau moteur biturbo à six cylindres en ligne de 3,0 litres, comme dans les multisegments X3 M et X4 M. Attendez-vous à une puissance de 473 chevaux en version de base, soit une hausse de 48 chevaux par rapport à l’ancienne édition, tandis que les modèles Competition à la sonorité exotique déploieront 503 chevaux, un gain de 59 chevaux (50 si l’on tient compte de l’exclusive M3 CS).

BMW a aussi confirmé que la boîte manuelle à six rapports allait être de retour aux côtés de l’automatique. Surveillez Le Guide de l’auto le mois prochain pour ne rien manquer des détails de cette nouvelle BMW M3!

