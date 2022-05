BMW Série 3 2023 : de belles retouches et un grand écran

La génération actuelle de la BMW Série 3 est arrivée à la mi-parcours et reçoit pour l’occasion une série de changements à l’extérieur comme à l’intérieur. La voiture sera en vente cet été en tant que modèle 2023.

La Série 3 est encore un pilier central de la marque allemande, représentant 14% de ses ventes mondiales. Les designers viennent de lui apporter quelques retouches pour la maintenir au goût du jour.

Les pare-chocs adoptent une allure plus sportive même sur les versions d’entrée de gamme. Celui à l’avant intègre des ouvertures plus prononcées et accentuées de noir lustré. La calandre, qui n’est pas surdimensionnée comme sur d’autres modèles BMW, adopte des barres verticales doubles et un contour légèrement modifié. Les phares, eux, sont plus minces et la signature de leurs feux de jour à DEL ressemble désormais à un « L » renversé, avec l’élément extérieur qui sert de clignotant.

Photo: BMW

Sur les côtés, on note de nouvelles roues en alliage léger de 18 pouces de série. Le Gris gratte-ciel métallisé s’ajoute à la palette de couleurs disponibles, de même que le Gris Brooklyn (comme sur les images) pour la version M340i xDrive ou avec l’ensemble M Sport. Ce dernier donne encore plus de cachet à la Série 3 et on retient surtout son pare-chocs arrière redessiné incorporant un plus gros diffuseur.

Parlant de la M340i xDrive, elle se démarque avec de nouvelles jantes M de 19 pouces à rayons doubles, des sorties d’échappement de forme trapézoïdale et un aileron arrière M de couleur assortie à la carrosserie. De plus, afin de souligner le 50e anniversaire de la division M de BMW, elle est offerte avec le logo classique sur le capot, le coffre et les moyeux de roues.

Photo: BMW

Place au grand écran!

Ceci étant dit, c’est à l’intérieur que la BMW Série 3 2023 évolue le plus. À l’instar des véhicules électriques i4, i7 et iX du constructeur, la berline compacte reçoit une grande interface numérique incurvée. Chemin faisant, le nombre de boutons physiques a été réduit, incluant le chauffage/climatisation (les commandes restent quand même toujours visibles à l’écran), mais l’assistant vocal intelligent prend plus de place et arrive à comprendre un langage naturel.

Une instrumentation numérique de 12,3 pouces se jumelle à un écran central tactile de 14,9 pouces derrière un même panneau de verre sans cadre. L’affichage est de plus haute résolution, les menus s’apparentent à un téléphone intelligent et la présentation dans l’ensemble est plus colorée et dynamique. Bien sûr, tout est personnalisable selon les préférences du conducteur.

Photo: BMW

D’ailleurs, autre belle surprise : le système d’infodivertissement qui propulse le tout est le nouveau iDrive 8, caractérisé par un traitement plus rapide des commandes et une utilisation plus conviviale. Le système de navigation inclus de série fonctionne avec des cartes BMW basées sur le nuage et fournit des informations précises en temps réel sur la circulation ainsi que l’heure d’arrivée.

Sur la console, le levier de vitesses de la boîte automatique à huit rapports a été remplacé par une sorte d’interrupteur pour créer une surface plus épurée et intuitive, nous dit BMW. Des sélecteurs manuels demeurent présents au volant.

Photo: BMW

Enfin, sous le capot, les moteurs turbocompressés à quatre et à six cylindres développant 255 et 382 chevaux sont de retour, ainsi qu’une variante hybride rechargeable (330e xDrive) du premier atteignant 288 chevaux et procurant une autonomie électrique de 32 kilomètres. Dans tous les cas, le rouage intégral est inclus de série.

Le prix canadien de la BMW Série 3 2023 débute à 52 750 $ et la mise en vente débutera en juillet. La puissante et redoutable M3, de son côté, recevra la nouvelle interface mais n’est pas appelée à changer autrement.

